Мудрик: Надеюсь, следующий год будет для нас триумфальным, и я не о футболе

Вингер " Шахтера " Михаил Мудрик отреагировал на награду лучшему игроку команды в 2022 году.

"Неплохой был год в футбольном плане, спасибо за поддержку болельщикам, надеюсь, в этом году вы получали удовольствие от нашей команды. Надеюсь, следующий год будет для нас триумфальным, и я не о футболе сейчас…", - написал Мудрик в Инстаграм.