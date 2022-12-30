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Мудрик: Надеюсь, следующий год будет для нас триумфальным, и я не о футболе
Вингер отреагировал на награду лучшего игрока Шахтера 2022 года
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Вингер "
"Неплохой был год в футбольном плане, спасибо за поддержку болельщикам, надеюсь, в этом году вы получали удовольствие от нашей команды. Надеюсь, следующий год будет для нас триумфальным, и я не о футболе сейчас…", - написал Мудрик в Инстаграм.
Напомним, что болельщики "Шахтера"
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