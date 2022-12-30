СМИ: Челси включился в борьбу за Мудрика

"Челси" пытается перехватить у "Арсенала" вингера "Шахтера" Михаила Мудрика .

Такую информацию дает один из фан-ресурсов "Челси" со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Особых подробностей нет, однако сообщается, что главным претендентом на Мудрика остается "Арсенал".

Напомним, что "Шахтер" отклонил предложение "Канониров" в размере 45 миллионов евро плюс 20 миллионов бонусов.

В нынешнем сезоне на счету Мудрика 10 голов и 8 ассистов в 18 матчах за "Шахтер" во всех турнирах. Контракт 21-летнего украинца рассчитан до лета 2026 года.