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СМИ: Челси включился в борьбу за Мудрика

Премьер-лига
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Как лондонский вариант

СМИ: Челси включился в борьбу за Мудрика

Фото: teamtalk.com

Новина українською

"Челси" пытается перехватить у "Арсенала" вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

Такую информацию дает один из фан-ресурсов "Челси" со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Особых подробностей нет, однако сообщается, что главным претендентом на Мудрика остается "Арсенал".

Напомним, что "Шахтер" отклонил предложение "Канониров" в размере 45 миллионов евро плюс 20 миллионов бонусов.

В нынешнем сезоне на счету Мудрика 10 голов и 8 ассистов в 18 матчах за "Шахтер" во всех турнирах. Контракт 21-летнего украинца рассчитан до лета 2026 года.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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