Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Челси включился в борьбу за Мудрика
Как лондонский вариант
Фото: teamtalk.com
"Челси" пытается перехватить у "Арсенала" вингера "Шахтера"
Такую информацию дает один из фан-ресурсов "Челси" со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.
Особых подробностей нет, однако сообщается, что главным претендентом на Мудрика остается "Арсенал".
Напомним, что "Шахтер" отклонил предложение "Канониров" в размере 45 миллионов евро плюс 20 миллионов бонусов.
В нынешнем сезоне на счету Мудрика 10 голов и 8 ассистов в 18 матчах за "Шахтер" во всех турнирах. Контракт 21-летнего украинца рассчитан до лета 2026 года.
???? BREAKING : Chelsea hope to Hijack Arsenal’s move for Mudryk. (@FabrizioRomano @ed_aarons) #CFC— Pys (@CFCPys) December 30, 2022
Популярное сейчас
- Российский футбольный союз создал группу для работы над уходом из УЕФА
- Вацко и другие мэтры. Дикие фейлы украинских комментаторов и их последствия - ВИДЕО
- Зинченко вспомнил ситуацию, из-за которой чуть не закончил с футболом
- Владелец Ворсклы задержан во Франции - ГБР
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО