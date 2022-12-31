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Караваев: Динамо было эмоционально очень истощено перед матчами в ЛЧ против Бенфики

Премьер-лига
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В конце концов и дважды киевляне проиграли

Караваев: Динамо было эмоционально очень истощено перед матчами в ЛЧ против Бенфики

Інформатор/Автор Вікторія Ровенчук

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Игрок "Динамо" Александр Караваев вспомнил, как "Динамо" проходило сито квалификации в еврокубках этого сезона:

– “Динамо” ярко начало выступление в квалификации Лиги чемпионов, одолев по очереди турецкий “Фенербахче” и австрийский “Штурм”. Можно ли сказать, что команду подводили к пику физической формы именно к этим матчам? Или в той ситуации, в которой находилась команда, полноценно и целенаправленно подготовиться было сложно?

– Все проходило очень хорошо. Конечно, мы готовились к этим матчам тщательно – тренировка, возобновление, подготовка. Подходили к ним, исполненные желания достичь результата… Но эмоционально очень истощенные, постоянные переезды и новости с фронта забирали много энергии и сил. В конце концов, два болезненных поражения от "Бенфики" очень сказались на нашем состоянии, было сложно настроить себя на ближайшие матчи.

– Нет определенной обиды на тренера, что, несмотря на важные голы и готовность сыграть на многих позициях, у вас нет стабильного места в основном составе?

– Как игроку с большими амбициями, конечно, хочется играть постоянно все матчи, но, повторюсь, есть главный тренер, который принимает решение, и есть команда, которая делает все для достижения результата. Так что у меня никогда не было и не могло быть обид на тренеров, потому что я профессионал”, - сказал Караваев.

Отметим, что "Динамо" вылетело от "Бенфики" на стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Киевляне попали в группу Лиги Европы, где в итоге заняли последнее место.

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В статье: Александр Караваев Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
FanDay

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