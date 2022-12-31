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Буяльский: Динамо должно все исправить в 2023 году

Премьер-лига
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Игрок подвел итоги года

Буяльский: Динамо должно все исправить в 2023 году

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал свою награду Лучшего игрока года в составе киевлян:

- Виталий, поздравляем с титулом Лучшего игрока года!

- Честно говоря, я не ожидал такого и даже не думал об этом. Для меня всегда на первом месте стоят успехи команды, а не свои личные. С точки зрения личной статистики год выдался успешным, но командные результаты не позволяют назвать его хорошим. Впрочем, у нас еще есть возможность все исправить и побороться за чемпионство.

- Ты являешься лучшим бомбардиром команды, забил много решающим мячей. Какой гол тебе самому понравился или запомнился больше всего?

- Однозначно это гол в ворота “Фенербахче” в квалификации Лиги чемпионов. Он стал результатом командных взаимодействий, позволил нашей команде одержать важную победу и в итоге мы прошли в следующий раунд квалификации.

- Этот год был не самым успешным в новейшей истории клуба. Война и ее последствия для команды, постоянные переезды сильно сказались на игре и результатах?

- Я не люблю жаловаться и искать оправдания. Команда должна все исправить в 2023-м году. Нам не на что сетовать – мы должны быть рады, что благодаря нашим военным имеем возможность заниматься своей профессиональной деятельностью, играть в футбол.

- Даже в отпуске ты не расстаешься с мячом, правда, с футзальным, сыграв за одну из команд в турнире среди подразделений Десантно-штурмовых войск. Расскажи об этом опыте.

- На этом турнире играли мои знакомые, друзья, и меня попросили принять участие. Это был только один матч, я сыграл за команду десантников. Мы победили, но, как вы сами понимаете, в этом случае главным был совсем не результат.

- Какие впечатления остались от этой игры и турнира?

- Ребята очень хорошо готовы физически, так как тренируются каждый день. А последнее время они еще и в самых горячих точках защищают нашу страну, за что им огромное спасибо. Каждому украинскому солдату, офицеру, медику и волонтеру – огромнейшее спасибо за то, что вы делаете. Без таких людей-титанов наша страна не выстояла бы.

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- Чего пожелаешь болельщикам “Динамо” в новом году?

- Хочу пожелать, прежде всего, мирного неба нам всем после победы Украины в этой страшной войне. А каждому лично крепкого здоровья и счастья! Всё будет Украина!”, – сказал Буяльский.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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