Источник: Мудрик открыт к предложению Челси

Мудрик открыт к предложению "Челси". Об этом сообщает крупнейший украинский телеграмм-канал о "синих".

"Несомненно, главным приоритетом для Михаила является "Арсенал", однако если "Челси" удастся перебить предложение "канониров", то Мудрик не будет против подобного трансфера.

Поэтому хоть игрок и хотел бы в первую очередь перейти в "Арсенал", если "Шахтер" согласует трансфер с "Челси", то украинец переедет на "Стэмфорд Бридж", - отметил источник.