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Источник: Мудрик открыт к предложению Челси
Приоритетом является Арсенал, но Челси тоже рассматривается игроком как приемлемый вариант
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Мудрик открыт к предложению "Челси". Об этом сообщает крупнейший украинский телеграмм-канал о "синих".
"Несомненно, главным приоритетом для Михаила является "Арсенал", однако если "Челси" удастся перебить предложение "канониров", то Мудрик не будет против подобного трансфера.
Поэтому хоть игрок и хотел бы в первую очередь перейти в "Арсенал", если "Шахтер" согласует трансфер с "Челси", то украинец переедет на "Стэмфорд Бридж", - отметил источник.
Добавим, что Мудрик уже давно находится в поле зрения "Арсенала". По информации инсайдеров, "канониры" даже делали предложение "горнякам" в отношении украинца, но получили отказ.
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