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Источник: Мудрик открыт к предложению Челси

Премьер-лига
(1 голосов)

Приоритетом является Арсенал, но Челси тоже рассматривается игроком как приемлемый вариант

Источник: Мудрик открыт к предложению Челси

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Мудрик открыт к предложению "Челси". Об этом сообщает крупнейший украинский телеграмм-канал о "синих".

"Несомненно, главным приоритетом для Михаила является "Арсенал", однако если "Челси" удастся перебить предложение "канониров", то Мудрик не будет против подобного трансфера.

Поэтому хоть игрок и хотел бы в первую очередь перейти в "Арсенал", если "Шахтер" согласует трансфер с "Челси", то украинец переедет на "Стэмфорд Бридж", - отметил источник.

Добавим, что Мудрик уже давно находится в поле зрения "Арсенала". По информации инсайдеров, "канониры" даже делали предложение "горнякам" в отношении украинца, но получили отказ.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.12.2022 в 23:40
Мудрик відкритий для Челсі, Манчестер Сіті, Ліверпуля, Баварії, ПСЖ, Ювентуса та Барселони...
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aleks68
31.12.2022 в 23:52
кого и куда продал суркис из помойки динамо?лижи ему фуфло и не гавкай дырявая подстилка
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avatar
att119 (Луцьк)
31.12.2022 в 23:38
походу нічого крім УПЛ не світить
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aleks68
31.12.2022 в 23:52
поживём-увидим
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