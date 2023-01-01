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Трубин: Шахтер показывает 25% от своего максимума
"Горняки" только набирают обороты
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин поделился мнением о состоянии команды сейчас:
“Если скажу о себе, то никогда не терял веру в команду. Ушли игроки, не пошли игроки… У нас очень квалифицированный коллектив, который еще показывает 25% своего максимума.
Есть много молодых игроков, которые будут прогрессировать. Еще с начала сезона верил, что сможем тяжелым трудом добиться всего, чего хотим, если будем как одно целое.
Я говорил многим: "Пусть никто в нас не верит, но это даже лучше". Может, кто-то будет настраиваться и думать, что это уже не тот “Шахтер”. Только в конце сезона мы увидим, кто был прав”, - сказал Трубин.
Отметим, что Анатолий провел 18 матчей в УПЛ и Лиге чемпионов в нынешнем сезоне, пропустив 21 гол. Пять поединков у Трубина было "на ноль".
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