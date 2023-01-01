Мудрик уже согласовал контракт с Арсеналом на пять лет

Украинский вингер "Шахтера" Михаил Мудрик согласовал пятилетний контракт с лондонским "Арсеналом". Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Он лично хочет присоединиться к составу "канониров". Футболист стал ближе к этому.

В настоящее время переговоры между двумя клубами продолжаются.

Напомним, что "Шахтер" отклонил первое официальное предложение "Арсенала" по трансферу игрока сборной Украины.