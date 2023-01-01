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Мудрик уже согласовал контракт с Арсеналом на пять лет

Премьер-лига
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(2 голосов)

Слово за "горняками"

Мудрик уже согласовал контракт с Арсеналом на пять лет

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

Новина українською

Украинский вингер "Шахтера" Михаил Мудрик согласовал пятилетний контракт с лондонским "Арсеналом". Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Он лично хочет присоединиться к составу "канониров". Футболист стал ближе к этому.

В настоящее время переговоры между двумя клубами продолжаются.

Напомним, что "Шахтер" отклонил первое официальное предложение "Арсенала" по трансферу игрока сборной Украины.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Nicolo Schira

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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
01.01.2023 в 17:20
Идет украинизация лондонского Арсенала. Я бы еще туда Довбика послал. Для сборной пусть сыгрываюцца...
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