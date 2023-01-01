Шахтер получил второе предложение от Арсенала на счет Мудрика

Донецкий "Шахтер" получил от лондонского "Арсенала" второе предложение по трансферу украинского вингера Михаила Мудрика. Об этом сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна.

Это предложение имеется с улучшенными условиями. Правда, новая сумма пока не известна.

Клубы по-прежнему ведут переговоры между собой. Все стороны уверены, что трансфер Мудрика реален.

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Также отмечается, что параллельно Михаил пообщался с главным тренером "канониров" Микелем Артетой.

Напомним, что первое предложение лондонцев составило 55 миллионов фунтов с учетом бонусов. “Шахтер” хочет получить 85 млн фунтов, поэтому предложение было отклонено.