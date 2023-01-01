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Шахтер получил второе предложение от Арсенала на счет Мудрика

Премьер-лига
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Все стороны уверены, что трансфер возможен

Шахтер получил второе предложение от Арсенала на счет Мудрика

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

Новина українською

Донецкий "Шахтер" получил от лондонского "Арсенала" второе предложение по трансферу украинского вингера Михаила Мудрика. Об этом сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна.

Это предложение имеется с улучшенными условиями. Правда, новая сумма пока не известна.

Клубы по-прежнему ведут переговоры между собой. Все стороны уверены, что трансфер Мудрика реален.

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Также отмечается, что параллельно Михаил пообщался с главным тренером "канониров" Микелем Артетой.

Напомним, что первое предложение лондонцев составило 55 миллионов фунтов с учетом бонусов. “Шахтер” хочет получить 85 млн фунтов, поэтому предложение было отклонено.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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