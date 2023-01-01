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Шахтер получил второе предложение от Арсенала на счет Мудрика
Все стороны уверены, что трансфер возможен
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Донецкий "Шахтер" получил от лондонского "Арсенала" второе предложение по трансферу украинского вингера Михаила Мудрика. Об этом сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна.
Это предложение имеется с улучшенными условиями. Правда, новая сумма пока не известна.
Клубы по-прежнему ведут переговоры между собой. Все стороны уверены, что трансфер Мудрика реален.
Также отмечается, что параллельно Михаил пообщался с главным тренером "канониров" Микелем Артетой.
Напомним, что первое предложение лондонцев составило 55 миллионов фунтов с учетом бонусов. “Шахтер” хочет получить 85 млн фунтов, поэтому предложение было отклонено.
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