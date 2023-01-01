Довбик – в топ-20 лучших международных бомбардиров 2022 года. Месси – на первом месте

Украинский форвард "Днепра-1" Артем Довбик вошел в топ-20 мирового рейтинга международных бомбардиров. У страйкера – девять голов. Пять за клуб и четыре – за сборную Украины.

В рейтинге подсчитаны голы за клуб и сборную в международных турнирах. Первое место занял аргентинский нападающий "ПСЖ" Лео Месси. На втором месте – Килиан Мбаппе. На третьем – Хулиан Альварес.

Рейтинг международных бомбардиров в 2022 году: