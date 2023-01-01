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Довбик – в топ-20 лучших международных бомбардиров 2022 года. Месси – на первом месте

Премьер-лига
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Артем – на 18-м месте рейтинга

Довбик – в топ-20 лучших международных бомбардиров 2022 года. Месси – на первом месте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард "Днепра-1" Артем Довбик вошел в топ-20 мирового рейтинга международных бомбардиров. У страйкера – девять голов. Пять за клуб и четыре – за сборную Украины.

В рейтинге подсчитаны голы за клуб и сборную в международных турнирах. Первое место занял аргентинский нападающий "ПСЖ" Лео Месси. На втором месте – Килиан Мбаппе. На третьем – Хулиан Альварес.

Рейтинг международных бомбардиров в 2022 году:

  1. Лионель Месси ("ПСЖ", Аргентина) - 22 гола (4 за клуб + 18 за сборную)
  2. Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция) - 21 (9 + 12)
  3. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", Аргентина) - 15 (8 + 7)
  4. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, "Манчестер Сити", Норвегия) - 14 (5 + 9)
  5. Садио Мане ("Ливерпуль", "Бавария", Сенегал) - 14 (6 + 8)
  6. Роберт Левандовски ("Бавария", "Барселона", Польша) - 13 (9 + 4)
  7. Педро ("Фламенгу", Бразилия) - 13 (12+1)
  8. Эльдор Шомуродов ("Рома", Узбекистан) - 12 (1 + 11)
  9. Ришарлисон ("Эвертон", "Тоттенхэм", Бразилия) - 12 (2 + 10)
  10. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет) - 12 (8 + 4)
  11. Карим Бензема ("Реал", Франция) – 12 (11 + 1)
  12. Оливье Жиру ("Милан", Франция) – 11 (4 +7)
  13. Коди Гакпо ("ПСВ", Нидерланды) – 11 (6 + 5)
  14. Мехди Тареми ("Порту", Иран) – 11 (6 + 5)
  15. Венсан Абубакар ("Аль-Насср", Камерун) – 10 (0 +10)
  16. Неймар ("ПСЖ", Бразилия) - 9 (2 + 7)
  17. Тирасил Дангда ("Патум Юнайтед", Тайланд) - 9 (2 + 7)
  18. Артём Довбик ("Днепр-1", Украина) - 9 (5 + 4)
  19. Хуан Ігнасио Диненно ("ПУМАС", Аргентина) - 9 (9 + 0)
  20. Рафаель Вейга ("Палмейрас", Бразилия) - 9 (9 + 0)
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В статье: Лионель Месси Артем Довбик
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