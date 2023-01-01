Премьер-лига
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Довбик – в топ-20 лучших международных бомбардиров 2022 года. Месси – на первом месте
Артем – на 18-м месте рейтинга
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "Днепра-1" Артем Довбик вошел в топ-20 мирового рейтинга международных бомбардиров. У страйкера – девять голов. Пять за клуб и четыре – за сборную Украины.
В рейтинге подсчитаны голы за клуб и сборную в международных турнирах. Первое место занял аргентинский нападающий "ПСЖ" Лео Месси. На втором месте – Килиан Мбаппе. На третьем – Хулиан Альварес.
Рейтинг международных бомбардиров в 2022 году:
- Лионель Месси ("ПСЖ", Аргентина) - 22 гола (4 за клуб + 18 за сборную)
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция) - 21 (9 + 12)
- Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", Аргентина) - 15 (8 + 7)
- Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, "Манчестер Сити", Норвегия) - 14 (5 + 9)
- Садио Мане ("Ливерпуль", "Бавария", Сенегал) - 14 (6 + 8)
- Роберт Левандовски ("Бавария", "Барселона", Польша) - 13 (9 + 4)
- Педро ("Фламенгу", Бразилия) - 13 (12+1)
- Эльдор Шомуродов ("Рома", Узбекистан) - 12 (1 + 11)
- Ришарлисон ("Эвертон", "Тоттенхэм", Бразилия) - 12 (2 + 10)
- Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет) - 12 (8 + 4)
- Карим Бензема ("Реал", Франция) – 12 (11 + 1)
- Оливье Жиру ("Милан", Франция) – 11 (4 +7)
- Коди Гакпо ("ПСВ", Нидерланды) – 11 (6 + 5)
- Мехди Тареми ("Порту", Иран) – 11 (6 + 5)
- Венсан Абубакар ("Аль-Насср", Камерун) – 10 (0 +10)
- Неймар ("ПСЖ", Бразилия) - 9 (2 + 7)
- Тирасил Дангда ("Патум Юнайтед", Тайланд) - 9 (2 + 7)
- Артём Довбик ("Днепр-1", Украина) - 9 (5 + 4)
- Хуан Ігнасио Диненно ("ПУМАС", Аргентина) - 9 (9 + 0)
- Рафаель Вейга ("Палмейрас", Бразилия) - 9 (9 + 0)
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