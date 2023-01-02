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Каррагер: Мудрик стал бы превосходным приобретением для Арсенала

Премьер-лига
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Легенда "Ливерпуля" ожидает переход вингера "Шахтера" в АПЛ

Каррагер: Мудрик стал бы превосходным приобретением для Арсенала

Фото: teamtalk.com

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Экс-защитник "Ливерпуля" и сборной Англии, а ныне эксперт Джейми Каррагер прокомментировал возможный переход вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в "Арсенал".

"Они [в "Арсенале"] преследуют Михаила Мудрика. Я наблюдал за ним в Лиге чемпионов, он невероятно смотрелся на левом фланге. У "Арсенала" сейчас там Габриэль Мартинелли – может быть, один из них пойдет в центр?

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Если "Арсенал" хочет конкурировать с "Манчестер Сити" – хоть они делают это прямо сейчас, но я говорю о всех соревнованиях и в течение следующих нескольких лет, как это сделал "Ливерпуль", – им нужны варианты со скамейки запасных. Артета знает это лучше, чем кто-либо из его времен в "Манчестер Сити". Так что, думаю, Мудрик был бы действительно превосходным приобретением для "Арсенала" из того, что мы видели в Лиге чемпионов", – заявил Каррагер.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" сделал второе предложение "Шахтеру" по трансферу 21-летнего Мудрика.

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В статье: Арсенал (Лондон) Джейми Каррагер Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Sky Sports

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