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Верес продлил контракт с основным защитником
Соглашение - до конца 2023 года
Фото: НК Верес
"Верес" продолжил сотрудничество с защитником Романом Гагуном. Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до завершения 2023 года, информирует пресс-служба красно-черных.
28-летний Гагун присоединился к "Вересу" летом 2022 года. В первое круге чемпионата УПЛ Роман отыграл за ровенский клуб во всех 15 матчах и отличился одной результативной передачей.
Команда Юрия Вирта занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ. Ранее сообщалось, что "Верес" интересуется украинским защитником, который сейчас выступает в Казахстане.
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