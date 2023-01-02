Верес продлил контракт с основным защитником

"Верес" продолжил сотрудничество с защитником Романом Гагуном. Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до завершения 2023 года, информирует пресс-служба красно-черных.

28-летний Гагун присоединился к "Вересу" летом 2022 года. В первое круге чемпионата УПЛ Роман отыграл за ровенский клуб во всех 15 матчах и отличился одной результативной передачей.

Команда Юрия Вирта занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ. Ранее сообщалось, что "Верес" интересуется украинским защитником, который сейчас выступает в Казахстане.