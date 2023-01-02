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Сергей Кравченко завершил карьеру футболиста

Премьер-лига
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Он должен стать помощником Ротаня в "Александрии"

Сергей Кравченко завершил карьеру футболиста

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Опытный полузащитник Сергей Кравченко покидает одесский "Черноморец" и завершает карьеру игрока. Об этом сообщает пресс-служба одесситов.

В этом сезоне 39-летний хавбек выходил на поле в девяти матчах и записал на свой счет две результативные передачи.

Кравченко начинал свою карьеру в "Шахтере", после которого поиграл также в азербайджанском "Карабахе", "Ворскле", "Динамо" и "Волыни". С 2010 по 2017 годы играл за "Днепр", и после реорганизации клуба стал игроком "Днепра-1".

Среди его достижений - победа в чемпионате Украины в сезоне 2008/09 в составе "Динамо", Суперкубок страны-2009 с киевлянами и финал Лиги Европы 2014/15 в футболке "Днепра". В его активе также 10 матчей за национальную сборную Украины.

Ранее сообщалось, что Кравченко станет помощником Руслана Ротаня в "Александрии".

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В статье: Сергей Кравченко Черноморец (Одесса)
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