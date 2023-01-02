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И это не Мудрик. УЕФА отметил 20-летнего хавбека Шахтера как возможный прорыв 2023 года
В топ-40 молодых игроков от УЕФА попал Георгий Судаков
Фото: ФК Шахтер Донецк
УЕФА в начале календарного года традиционно составил список из молодых талантов, за которыми, по версии экспертов организации, стоит активно следить в 2023-м.
В топ-40 наиболее интересных молодых футболистов попал и 20-летний полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков.
"Избранный нами в 2022 году в список лучших молодых талантов Михаил Мудрик, возможно, был лучшим в "Шахтере" в этом сезоне, но рост Судакова также был заметным. Георгий сыграл все шесть матчей в групповой стадии Лиги чемпионов, отдал две результативные передачи и редко терял мяч", - пишет УЕФА.
Отметим, что Transfermarkt оценивает Судакова в 6 миллионов евро.
С полной версией топ-40 молодых талантов 2023 года по версии УЕФА можно ознакомиться на сайте организации.
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