И это не Мудрик. УЕФА отметил 20-летнего хавбека Шахтера как возможный прорыв 2023 года

УЕФА в начале календарного года традиционно составил список из молодых талантов, за которыми, по версии экспертов организации, стоит активно следить в 2023-м.

В топ-40 наиболее интересных молодых футболистов попал и 20-летний полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков.

"Избранный нами в 2022 году в список лучших молодых талантов Михаил Мудрик, возможно, был лучшим в "Шахтере" в этом сезоне, но рост Судакова также был заметным. Георгий сыграл все шесть матчей в групповой стадии Лиги чемпионов, отдал две результативные передачи и редко терял мяч", - пишет УЕФА.

Отметим, что Transfermarkt оценивает Судакова в 6 миллионов евро.

С полной версией топ-40 молодых талантов 2023 года по версии УЕФА можно ознакомиться на сайте организации.