  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. И это не Мудрик. УЕФА отметил 20-летнего хавбека Шахтера как возможный прорыв 2023 года
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

И это не Мудрик. УЕФА отметил 20-летнего хавбека Шахтера как возможный прорыв 2023 года

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В топ-40 молодых игроков от УЕФА попал Георгий Судаков

И это не Мудрик. УЕФА отметил 20-летнего хавбека Шахтера как возможный прорыв 2023 года

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

УЕФА в начале календарного года традиционно составил список из молодых талантов, за которыми, по версии экспертов организации, стоит активно следить в 2023-м.

В топ-40 наиболее интересных молодых футболистов попал и 20-летний полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков.

"Избранный нами в 2022 году в список лучших молодых талантов Михаил Мудрик, возможно, был лучшим в "Шахтере" в этом сезоне, но рост Судакова также был заметным. Георгий сыграл все шесть матчей в групповой стадии Лиги чемпионов, отдал две результативные передачи и редко терял мяч", - пишет УЕФА.

Отметим, что Transfermarkt оценивает Судакова в 6 миллионов евро.

С полной версией топ-40 молодых талантов 2023 года по версии УЕФА можно ознакомиться на сайте организации.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.01.2023 в 17:28
Згоден
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде