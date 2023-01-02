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Арсенал хочет Мудрика, но переплачивать не будет. В Британии пишут, что трансфер может сорваться

Премьер-лига
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Известный британский футбольный эксперт и журналист Сэм Дин пишет, что канониры не будут платить завышенную цену

Арсенал хочет Мудрика, но переплачивать не будет. В Британии пишут, что трансфер может сорваться

Фото: ФК Шахтер

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Известный британский футбольный эксперт и журналист Сэм Дин прокомментировал нынешнюю ситуацию с возможным переходом вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в лондонский "Арсенал".

По словам Дина, несмотря на желание "канониров", переплачивать за игрока лондонский клуб не будет.

"Есть вероятность, что Мудрик в январе никуда не перейдет, так как "Шахтер" хочет получить очень много. Сейчас есть пропасть между позициями двух сторон. "Арсенал" пытается снизить цену. Чем дольше все это тянется и чем сильнее Мудрик показывает, что хочет перейти, тем будет больше появляться чувство, что трансфер состоится.

Впрочем, еще ничего не решено, ведь "Арсенал" очень часто отказывался от трансферов, если чувствовал, что сумма слишком большая. Но ясно одно: "Арсенал" хочет подписать Мудрика, а игрок хочет перейти в эту команду", — сказал Дин.

Напомним, что "Шахтер" настаивает на усредненной цене в 100 млн евро, которую канониры считают завышенной.

В СМИ уже появилась информация о том, что лондонцы рассматривают альтернативный вариант - вингера Жоау Фелиша.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
The Telegraph

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