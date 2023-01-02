Коноплянка: Даже когда я не играл, я злился, но кайфовал от того, как Де Дзерби строит игру

Экс-игрок " Шахтера " Евгений Коноплянка, который сейчас защищает цвета "Краковии", оценил работу экс-наставника "горняков" Роберто Де Дзерби.

"Мне нравилась его тактика. Даже когда я не играл, был злой, кипел, я это принял, потому что понимал, что по-другому никак. Но я сам удивлялся. Я был злой, что не играю и хотел, чтобы все это поскорее закончилось.

Но я кайфовал от того, как он строит игру. Она мне так нравилась. К примеру, мне нравится, как Эмери строит тактический план на игру. И я, пожалуй, возьму Де Дзерби, такой микс, потому что мне очень нравится", — сказал Коноплянка.