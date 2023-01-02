Второе предложение Арсенала по Мудрику оказалось ниже 70 млн евро

Как сообщалось чуть ранее , донецкий "Шахтер" получил от лондонского "Арсенала" второе предложение по трансферу украинского вингера Михаила Мудрика.

Изначально британские СМИ не писали о сумме, однако говорили о том, что это было "улучшенное" предложение.

Однако чуть позже британский журналист Бен Джейкобс написал о том, что второе предложение "Арсенал" остается ниже 70 миллионов евро.

"Канониры" надеются, что соглашение будет заключено менее чем за 100 миллионов евро, о которых публично заявлял "Шахтер".

Также источник сообщает, что " горняки " хотят получить за трансфер как минимум 55 миллионов евро без учета бонусов.

Напомним, что первое предложение "Арсенала" состояло из 40 миллионов евро + 20 миллионов бонусами.