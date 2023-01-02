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Второе предложение Арсенала по Мудрику оказалось ниже 70 млн евро
Торги продолжаются
Фото: teamtalk.com
Изначально британские СМИ не писали о сумме, однако говорили о том, что это было "улучшенное" предложение.
Однако чуть позже британский журналист Бен Джейкобс написал о том, что второе предложение "Арсенал" остается ниже 70 миллионов евро.
"Канониры" надеются, что соглашение будет заключено менее чем за 100 миллионов евро, о которых публично заявлял "Шахтер".
Также источник сообщает, что "
Напомним, что первое предложение "Арсенала" состояло из 40 миллионов евро + 20 миллионов бонусами.
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