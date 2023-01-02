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Второе предложение Арсенала по Мудрику оказалось ниже 70 млн евро

Премьер-лига
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(3 голосов)

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Второе предложение Арсенала по Мудрику оказалось ниже 70 млн евро

Фото: teamtalk.com

Новина українською

Как сообщалось чуть ранее, донецкий "Шахтер" получил от лондонского "Арсенала" второе предложение по трансферу украинского вингера Михаила Мудрика.

Изначально британские СМИ не писали о сумме, однако говорили о том, что это было "улучшенное" предложение.

Однако чуть позже британский журналист Бен Джейкобс написал о том, что второе предложение "Арсенал" остается ниже 70 миллионов евро.

"Канониры" надеются, что соглашение будет заключено менее чем за 100 миллионов евро, о которых публично заявлял "Шахтер".

Также источник сообщает, что "горняки" хотят получить за трансфер как минимум 55 миллионов евро без учета бонусов.

Напомним, что первое предложение "Арсенала" состояло из 40 миллионов евро + 20 миллионов бонусами.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Бен Джейкобс

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
02.01.2023 в 20:34
Потому что, всё что выше 70 - уже неадекватные суммы для этого трансфера. Даже 55-60 это очень шикарные цифры.
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