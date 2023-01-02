Арсенал – единственный клуб, который ведет официальные переговоры по Мудрику

Лондонский "Арсенал" продолжает вести переговоры с "Шахтером" по трансферу вингера Михаила Мудрика.

The Telegraph подтверждает, что "канониры" сделали второе предложение по игроку.

При этом, источник пишет, что "Арсенал" остается единственной командой, которая напрямую и официально контактирует с "Шахтером" по поводу трансфера Мудрика.