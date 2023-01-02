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Арсенал – единственный клуб, который ведет официальные переговоры по Мудрику
Торги продолжаются
Шахтер
The Telegraph подтверждает, что "канониры" сделали второе предложение по игроку.
При этом, источник пишет, что "Арсенал" остается единственной командой, которая напрямую и официально контактирует с "Шахтером" по поводу трансфера Мудрика.
Напомним, что
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