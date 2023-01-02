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Арсенал – единственный клуб, который ведет официальные переговоры по Мудрику

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Арсенал – единственный клуб, который ведет официальные переговоры по Мудрику

Шахтер

Новина українською

Лондонский "Арсенал" продолжает вести переговоры с "Шахтером" по трансферу вингера Михаила Мудрика.

The Telegraph подтверждает, что "канониры" сделали второе предложение по игроку.

При этом, источник пишет, что "Арсенал" остается единственной командой, которая напрямую и официально контактирует с "Шахтером" по поводу трансфера Мудрика.

Напомним, что "Шахтер" отклонил первое официальное предложение "Арсенала" по трансферу игрока сборной Украины. "Горняки" просят за игрока порядка 100 млн евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
The Telegraph

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