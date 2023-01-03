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Источник: Львов подпишет экс-голкипера Динамо и Шахтера
Клуб усилится опытным украинским вратарем
Фото: ФК Металіст
Вратарь харьковского "Металлиста" Александр Рыбка может покинуть клуб зимой, пишет "Спортивка".
По информации источника, 35-летний голкипер станет игроком "Львова". Ожидается, что Рыбка станет для "горожан" заменой Александра Ильющенкова, который недавно перешел во львовские "Карпаты".
Рыбка стал игроком "Металлиста" в 2021 году. В этом сезоне футболист принял участие в пяти стартовых турах УПЛ, после чего получил травму. В свое время футболист выступал за ряд клубов, среди которых были "Шахтер и Динамо".
Напомним, вчера появилась информация в СМИ, что "Металлист" может покинуть другой вратарь, 23-летний Орест Костик.
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