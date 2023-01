Провел расследование. Фанат Арсенала выяснил, что Мудрик прибыл в Лондон

Трансферная сага с переходом вингера донецкого "Шахтера" Михаил Мудрика в "Арсенал" продолжается. 21-летний украинец, судя по всему, уже находится в столице Англии. Такую версию выдвинул один из болельщиков лондонского клуба.

В Instagram появилось фото и видео, на которых Мудрик занимается в тренажерном зале. Фанат провел расследование, чтобы найти подтверждения тому, что украинец уже находится в Лондоне.

Вингер сборной Украины был изображен с тренажерами британской компании Kettler, носил гостиничные тапочки, а на двери по-английски написано слово private. Дымовая сигнализация по британским стандартам присутствует в комнате, где тренируется Мудрик.

Фанаты "Арсенала" сообщили: "Это на 100% отель Millennium Gloucester в Лондоне. Светильники на полу и цвета краски совпадают".

Ранее сообщалось, что второе предложение "Арсенала" по Мудрику остается ниже 70 миллионов евро. "Горняки" оценивают своего игрока в 100 млн евро.

Am I the only one that’s clocked the obvious? The door that says Private? (English) ???? pic.twitter.com/teJeAaW5I6