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Провел расследование. Фанат Арсенала выяснил, что Мудрик прибыл в Лондон

Премьер-лига
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Канониры пытаются подписать украинца

Провел расследование. Фанат Арсенала выяснил, что Мудрик прибыл в Лондон

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Трансферная сага с переходом вингера донецкого "Шахтера" Михаил Мудрика в "Арсенал" продолжается. 21-летний украинец, судя по всему, уже находится в столице Англии. Такую версию выдвинул один из болельщиков лондонского клуба.

В Instagram появилось фото и видео, на которых Мудрик занимается в тренажерном зале. Фанат провел расследование, чтобы найти подтверждения тому, что украинец уже находится в Лондоне.

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Вингер сборной Украины был изображен с тренажерами британской компании Kettler, носил гостиничные тапочки, а на двери по-английски написано слово private. Дымовая сигнализация по британским стандартам присутствует в комнате, где тренируется Мудрик.

Фанаты "Арсенала" сообщили: "Это на 100% отель Millennium Gloucester в Лондоне. Светильники на полу и цвета краски совпадают".

Ранее сообщалось, что второе предложение "Арсенала" по Мудрику остается ниже 70 миллионов евро. "Горняки" оценивают своего игрока в 100 млн евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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