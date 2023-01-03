Кривбасс прекратил сотрудничество с центральным защитником

"Кривбасс" прекратил сотрудничество с 26-летним центральным защитником Иваном Зотько. Соглашение разорвано по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба криворожан.

Зотько стал игроком "Кривбасса" в июне 2021 года. За полтора года в Кривом Роге сыграл 18 официальных матчей, забил 1 гол (14 августа 2021 года в ворота "Кремня" в 4 туре Первой лиги – 4:1).

В текущем сезоне УПЛ воспитанник житомирского футбола провел 5 матчей, 209 минут на поле, 2 предупреждения в пассиве. Только в одном случае в 2022 году Иван сыграл за "красно-белых" все 90 минут, это случилось в матче 1 тура против "Колоса" (0:1).

Ранее Кривой Рог покинул нападающий Алексей Хобленко, который отправился в полугодовую аренду во львовские "Карпаты".