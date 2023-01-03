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Инсайдер озвучил сумму второго предложения Арсенала по Мудрику

Премьер-лига
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Инсайдер озвучил сумму второго предложения Арсенала по Мудрику

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Лидер АПЛ "Арсенал" и дальше пытается подписать 21-летнего вингера "Шахтера" Михаила Мудрика. После первого отклоненного предложения "канониры" прислали "горнякам" второе. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Фиксированная сумма за трансфер Мудрика составляет около 50 миллионов евро плюс бонусы. Напомним, что первое предложение "Арсенала" состояло из 40 миллионов евро + 20 миллионов бонусами.

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Согласно информации журналиста, клубы контактируют напрямую, а "Шахтер" вскоре должен принять решение. Условия личного контракта Мудрика с "Арсеналом" никогда не были проблемой, ведь команда остается приоритетом для игрока.

"Челси" тоже интересуется Михаилом, но будет действовать только, если сделка с "канонирами" сорвется.

Ранее мы писали о том, что один из болельщиков "Арсенала" предположил, что Мудрик уже находится в одном из отелей Лондона.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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