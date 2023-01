Инсайдер озвучил сумму второго предложения Арсенала по Мудрику

Лидер АПЛ "Арсенал" и дальше пытается подписать 21-летнего вингера "Шахтера" Михаила Мудрика. После первого отклоненного предложения "канониры" прислали "горнякам" второе. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Фиксированная сумма за трансфер Мудрика составляет около 50 миллионов евро плюс бонусы. Напомним, что первое предложение "Арсенала" состояло из 40 миллионов евро + 20 миллионов бонусами.

Arsenal second proposal for Mykhaylo Mudryk is close to €50m fixed fee plus add-ons. Shakhtar expected to make a decision, the clubs are in direct contact. ⚪️???????????? #AFC



Personal terms, never been an issue - Arsenal is player's priority. Chelsea will act if #AFC move collapses. pic.twitter.com/P0svkKIyyw