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Инсайдер озвучил сумму второго предложения Арсенала по Мудрику
Больше, чем в первый раз
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Лидер АПЛ "Арсенал" и дальше пытается подписать 21-летнего вингера "Шахтера" Михаила Мудрика. После первого отклоненного предложения "канониры" прислали "горнякам" второе. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
Фиксированная сумма за трансфер Мудрика составляет около 50 миллионов евро плюс бонусы. Напомним, что первое предложение "Арсенала" состояло из 40 миллионов евро + 20 миллионов бонусами.
Arsenal second proposal for Mykhaylo Mudryk is close to €50m fixed fee plus add-ons. Shakhtar expected to make a decision, the clubs are in direct contact. ⚪️???????????? #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2023
Personal terms, never been an issue - Arsenal is player's priority. Chelsea will act if #AFC move collapses. pic.twitter.com/P0svkKIyyw
Согласно информации журналиста, клубы контактируют напрямую, а "Шахтер" вскоре должен принять решение. Условия личного контракта Мудрика с "Арсеналом" никогда не были проблемой, ведь команда остается приоритетом для игрока.
"Челси" тоже интересуется Михаилом, но будет действовать только, если сделка с "канонирами" сорвется.
Ранее мы писали о том, что один из болельщиков "Арсенала" предположил, что Мудрик уже находится в одном из отелей Лондона.
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