Решетка для Павелко, чемпионство для Днепра-1, Донбасс-Арена для Шахтера. 23 дерзких прогноза на 2023 год

Новый год для многих остается не столько поводом для громких празднований, сколько промежуточным этапом. Мы подводим итоги прошедших двенадцати месяцев, а также пытаемся очертить перспективы на будущий такой же срок. Мы решили сделать свой топ прогнозов. Но, чтобы они не потерялись в банальности современного мира, публикуем наиболее дерзкие из них.

1. "Днепр-1" выиграет чемпионат Украины.

Никто не ожидал, что зимним чемпионом Украины станет "Днепр-1". Но это однозначно только начало истории. Многое (а в украинском футболе бывает только так) будет зависеть от положения дел у владельцев клуба. Впрочем, нет сомнений, что до конца текущего сезона днепряне не будут терять игроков основы и будут идти к своей цели: стать первым за три десятка лет клубом Украины, который обошел в таблице одновременно "Динамо" и "Шахтер".

2. "Шахтер" выиграет Лигу Европы.

В конце лета и осенью мы увидели совершенно новых дончан: без легионеров и со ставкой на украинских футболистов. Проблема только в том, что в Лиге чемпионов команда не всегда была уверена в своих силах. Игры на групповом этапе ЛЧ должны были добавить ее подопечным Йовичевича. А благодаря более должной подготовке зимой, когда понимаешь, к чему готовиться, команда еще должна добавить. К тому же, соперники в Лиге Европы далеко не уровня ЛЧ. Да, есть МЮ и "Барса", однако кто-то из них вылетит уже на стадии стыковых игр. Да и в целом известно общее отношение топ-клубов к этому турниру. А "Шахтеру" он не помешает.

3. Мудрик станет игроком основы "Челси".

Последние недели только и говорят о трансфере Михаила Мудрика в "Арсенал": стороны уже вроде бы даже выходят на какие-то конкретные суммы. Впрочем, на днях неожиданно появился еще один претендент: "Челси". Возможно, этот вариант даже более интересен. Во-первых, в "Арсенале" более чем высокая конкуренция внутри поля, а у "синих" на позиции левого вингера есть разве что водолаз Стерлинг - конкуренция ему не помешает. Во-вторых, самому клубу необходимы кадровые изменения, учитывая текущую черную полосу. Есть шансы, что звезды наконец-то сойдутся.

4. Гвардиола наконец-то возьмет Лигу чемпионов.

Пепа смело можно относить к категории мучеников, который проблемы найдет сам даже если их не будет. Прошло уже более десяти лет с тех пор, как каталонец последний раз побеждал в чемпионской лиге: еще когда возглавлял "Барсу". После этого ни в "Баварии", ни в более финансово состоятельном "Ман Сити" ему это не удалось. Похоже, это единственное, что все еще удерживает Гвардиолу на "Этихаде". Сейчас Хосеп должен учесть ошибки прошлых лет и наконец достигнуть цели.

5. Усик станет абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

Перейдем к новостям бокса. Похоже, поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри не избежать. Последний по традиции очень много болтает, вспоминая, как он разбрасывал по рингу мешки в своих прошлых поединках. Украинец также по привычной для себя практике немногословен: он свою силу докажет во время боя, как это сделал с Джошуа. Видимо, единственное, что может помешать их встрече, это отказ Фьюри по каким-то причинам выходить на ринг.

6. Ломаченко получит подозрение в госизмене.

Мир делится на две категории: те, кто поддерживает уроженца Аккермана, и те, кто его, мягко говоря, не понимает. Под новогоднюю елку Василий получил новую партию хейта из-за защиты церкви Московского патриархата, которую рано или поздно в Украине прикроют окончательно (или она прикроется вместе с оттоком кремлевских денег). До тех пор все, кто с ней связан, будут только вызывать в свой адрес все больше вопросов. Пока боксер идет именно по этому пути.

7. Ребров возглавит сборную Украины.

Как известно, с 1 января наша национальная сборная официально нет главного тренера. Все из-за новой попытки легендарного грузчика из Дома футбола, Андрея Павелко, усидеть на двух стульях и ничего не потерять. Конечно же, это назначение будет не "по требованию Павелко", а может даже без его участия вообще. Но примазаться к событию с помощью своей фейсбук-страницы и нескольких своих подчиненных (один из которых даже владеет Золотым мячом) он попробует.

8. Павелко окажется за решеткой.

Возможно, самое интригующее событие в истории независимого украинского футбола развивается прямо на наших глазах. Вы можете сколько угодно защищать Андрея Васильевича, но не можете обжаловать другое: слишком много дел заведено только на одного человека, и закрывать их НАБУ и другие структуры пока не спешат. Содержание под стражей и выход под десятимиллионный залог стали еще одним очень громким звоночком. И это еще суд не рассматривал интересное дело: откуда УАФ нашла в своей казне 10 миллионов на залог за своего руководителя. Они были внесены в бюджет организации в начале финансового года?

9. Цыганков свободным агентом покинет "Динамо" летом.

Шесть месяцев остается до завершения контракта у главного футбольного актива Игоря Суркиса, и пока уговорить на продление соглашения не выходит: даже обещания включить факс и ждать предложений со стороны других клубов. К тому же Цыганков уже сейчас имеет полное право договариваться о контракте с другим клубом. Если вингер выдержит мощное давление со стороны своих текущих работодателей, то с большой вероятностью сможет добиться чего-нибудь и в западной Европе. К слову, почему этот уход не способен стать катализатором события из пункта 10?

10. Шевченко станет новым владельцем "Динамо".

Игорь Суркис будет держаться за клуб до последнего: "Динамо" для него очень мощный рычаг влияния как на украинский футбол, так и на операционный механизм. К сожалению, не прибыльный, но последние два десятка лет доказывают, что этот вопрос для владельца киевлян "не на часі". Мы не знаем, какой из Шевченко футбольный функционер, но видим, как он говорит миру об Украине во время войны и организует процесс передачи Украине помощи. Общественности должно быть легко сделать выбор между прогрессом и застоем.

11. Украина выйдет на Евро-2024.

На чемпионат Европы 2024 года из каждой отборочной группы выйдут по две сборные. Проблема для нас состоит в том, что фаворитами в этой борьбе считаются действующий финалист турнира Англия и голодная до побед Италия. Впрочем, если все произойдет так, как мы предсказывали в пунктах 7 и 8, команда сможет нас удивить. Не страданием, а результатом.

12. Молодежная сборная Украины выйдет как минимум в четвертьфинал Евро-2023.

Критика в адрес Руслана Ротаня больше похожа на стереотипы. Да, украинская молодежка не показывает какого-то выдающегося футбола на уровне финалиста ЛЧ, но и мы говорим о ребятах до 21 года без Мудрика, Забарного и Трубина. А представьте, как команда сможет добавить, если Ротаню удастся привлечь их на финальную часть Евро. Однако даже и без них в текущем сезоне молодежка демонстрировала очень структурированный футбол и по делу пробилась в финальную часть. Пора удивлять континент.

13. "Рух" выиграет Юношескую лигу УЕФА.

Григорий Козловский, скорее всего, каждую ночь видит во сне, как Александер Чеферин вручает не капитану его команды, а персонально львовскому бизнесмену трофей за победу в Юношеской лиге. Но, если без иронии, то шансы у "Руха" вполне приличны. Все благодаря "резервной" команде, играющей в УПЛ. Ледвий, Китела, Роман, Сапуга, Пидгурский – это банда, которая уже заиграна во взрослой Премьер-лиге, но по возрасту еще имеет право играть за юношей. Кое-кто и играл. И вообще, на первом этапе турнира "желто-черные" показывали очень приличный футбол. Итак, вероятность этого выше, чем вы думаете.

14. Криштиану Роналду объявит дату завершения карьеры.

2022-й однозначно оказался самым плохим из возможных для Криштиану Роналду. Звездный португалец потерял ребенка, потерял доверие многих своих поклонников, потерял работу, потерял место в основе сборной. Приобрести ему удалось лишь пустоту в виде предложений по продолжению карьеры в Европе. Поэтому пришлось отправиться в Саудовскую Аравию. Ввиду амбициозности игрока (а она никуда не денется с понижением в классе, мы в этом уже убедились), очень быстро ему может надоесть медленный футбол на Ближнем Востоке. Дальше путь будет только один: вешать бутсы на гвоздь, не позорить свое имя дальше и анонсировать, когда его футбольная карьера завершится. Не исключено, что контракт с "Аль-Насром" он доработает до конца, ведь заработать на безбедную старость необходимо обязательно.

15. Усик дебютирует в профессиональном футболе.

"Полесье" очень уверенно преодолевает дистанцию ​​в Первой лиге. По большому счету, для этого достаточно роста Будковского и постоянных забросов на него, а также удачных судейских решений. Поэтому дать шанс сыграть Усику не просто на товарищеском турнире, а в официальном чемпионате выглядит вполне вероятным вариантом. Добрая дружба с владельцем житомирского клуба, а также количество пиара в мире, который получит последний после этого, стоит того, чтобы все же уговорить боксера хотя бы раз выйти на поле.

16. Украина выигрывает одну индивидуальную или командную гонку на ЧМ по биатлону.

Будем откровенны: сейчас украинский биатлон даже близко не на подъеме. Все идет по накатанной и без всяких перспектив для развития. Не прибавило оптимизма и назначения на пост президента ФБУ ноунейма, наиболее запомнившегося тем, что рядом с его фамилией вместо спортивно-функционерских заслуг красуется слово "нардеп". И все же биатлон – это спорт, где очень сильное влияние оказывают внешние факторы: погода, стрельба соперников и собственная сила воли. Последнюю из них наши спортсмены иногда даже проявляют. Тем более, как раз на крупных турнирах у украинских биатлониство наконец-то появляется мотивация. Рассчет на это и в текущем зимнем сезоне.

17. Украинки полностью займут пьедестал в прыжках в высоту на ЧМ по легкой атлетике.

Прыжки в высоту – один из немногих видов спорта кроме футбола, где рядовой украинский болельщик с легкостью сможет назвать главных представителей Украины. Магучих, Геращенко, Левченко уже долго среди лучших легкоатлеток мира, каждой из них всегда немного не хватает, чтобы делить медали главных соревнований. Верим, что это все же обязательно произойдет, в том числе благодаря поддержке друг друга.

18. Лень и Михайлюк наконец-то станут игроками стартовых пятерок своих команд в НБА.

Будем откровенны: ныне не лучший период для украинцев в главной баскетбольной лиге мира. На уровне сборной минимум Михайлюк безусловный топ, но за океаном оба просто растворяются сейчас. О них за последний год упоминали разве что в контексте войны в Украине. Впрочем, потенциал у обоих есть, должно быть и понимание, как его реализовать, и, главное, в каком клубе. Возможно, стоит сделать несколько шагов вниз и показать себя на уровне аутсайдеров НБА, завоевывая доверие болельщиков, а также получая стабильную практику.

19. Калинина выиграет US Open.

Для многих неожиданно уроженка временно оккупированной Новой Каховки стала номером один среди украинок в женском теннисе. После довольно быстрого прогресса вторая половина прошлого года получилась несколько смазанной, но особенно позиций Ангелина не потеряла и готова к покорению новых вершин. Почему US Open? В 2014 году она выходила в финал этого турнира в юношеском разряде, поэтому знает, как на американском харде выигрывать. К тому же женский теннис вещь очень нестабильная, где по большому счету кроме Иги Швентек сейчас никто не может похвастаться ровной дистанцией.

20. Малиновский наконец покинет "Аталанту", а клуб снова не будет играть в еврокубках.

Тренер-диктатор Джанпьеро Гасперини долго искал позицию на поле для украинца, часто используя его не по назначению. К концу прошлого сезона 64-летний наставник окончательно решил, что Руслан для него просто игрок ротации. В текущем чемпионате Малиновский снова не среди фаворитов тренера, а результаты команда без украинца показывает выдающиеся: четыре поражения в пяти последних матчах. Но сюр в том, что тот же Гасперини не хочет, чтобы Руслан уходил из клуба. Пора украинскому хавбеку сказать свое слово, как можно скорее уходить из этого болота и наконец найти собственную футбольную гармонию в более стабильном клубе.

21. УПЛ вернется на каналы Денисова.

Слабо верится, что Александр Денисов сам инвестирует проекты бывших каналов "Футбол" в ютуб, владельцем которых он в прошлом году стал, покупая недешевые обзоры матчей. Также слабо верится, что у этой истории нет цели в будущем снова стать одним из монополистов на украинском футбольном ТВ-рынке. Турнир "Winter Cup" зимой 2023 - только первое зерно на пути к возвращению на большие экраны. Главный вопрос: как будет называться новый проект? Неужели опять Oll.tv, так окончательно и не уничтоженный, а продолжающий существовать в виде пустых страниц, где просто нужно открыть базу контента?

22. Больше не будет споров относительно представителей России в спортивных соревнованиях, ведь такая страна прекратит свое существование в нынешнем виде.

Собственно, здесь и добавить больше нечего. Единственное, что меня удивляет, на России до сих пор не понимают, какой финал истории их ожидает и продолжают позорно умирать за украинский Бахмут, потому что им так сказал царь. Уже через год споры о будущем РФ в соревнованиях под эгидой ФИФА, УЕФА и других соревнованиях будут выглядеть очень смешно, ведь не будет, что обсуждать. Разве что привлечение деоккупированной Ичкерии в футбольные соревнования на официальном уровне.

23. Стадионы в Донецке, Луганске и Крыму будут принимать матчи чемпионата Украины.

Главный вопрос, произойдет ли это позже пункта выше или раньше. "Донбасс-Арена" продолжает скучать по донецкому "Шахтеру", а "Шахтер" продолжает скучать по собственному дому. Работы по восстановлению и этого стадиона, и "Авангарда" в Луганске и крымских арен впереди будет очень много. Но отстроим. Все вместе. И так же все вместе будем обсуждать, где получить свободный билет на матч Лиги Европы между "Зарей" и МЮ в Луганске.