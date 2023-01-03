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Мудрик в Арсенале: Шахтер размышляет, игрок настаивает, последнее слово за Ахметовым
Процесс переговоров идет
Шахтер
Донецкий "
По информации журналиста Руди Галетти, данное предложение составляет около 52 миллионов евро + 18-20 миллионов евро бонусами.
И так как эта сумму немного меньше, чем "Шахтер" хочет получить, "горняки" размышляют над предложением.
Также источник пишет о том, что сам Мудрик настаивает на трансфере, а окончательное решение будет принимать президент клуба Ринат Ахметов.
Ранее мы писали о том, что один из болельщиков "Арсенала" предположил, что Мудрик уже находится в одном из отелей Лондона.
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