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Мудрик в Арсенале: Шахтер размышляет, игрок настаивает, последнее слово за Ахметовым

Премьер-лига
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(1 голосов)

Процесс переговоров идет

Мудрик в Арсенале: Шахтер размышляет, игрок настаивает, последнее слово за Ахметовым

Шахтер

Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает раздумывать над вторым предложением лондонского "Арсенала" по трансферу вингера "горняков" Михаила Мудрика.

По информации журналиста Руди Галетти, данное предложение составляет около 52 миллионов евро + 18-20 миллионов евро бонусами.

И так как эта сумму немного меньше, чем "Шахтер" хочет получить, "горняки" размышляют над предложением.

Также источник пишет о том, что сам Мудрик настаивает на трансфере, а окончательное решение будет принимать президент клуба Ринат Ахметов.

Ранее мы писали о том, что один из болельщиков "Арсенала" предположил, что Мудрик уже находится в одном из отелей Лондона.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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vadooo (Слатино)
03.01.2023 в 17:58
Эта история с переходом Мудрика уже остоп*здила.Пусть он уже хоть куда-нибудь перейдет.
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