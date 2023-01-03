Мудрик в Арсенале: Шахтер размышляет, игрок настаивает, последнее слово за Ахметовым

Донецкий " Шахтер " продолжает раздумывать над вторым предложением лондонского "Арсенала" по трансферу вингера "горняков" Михаила Мудрика.

По информации журналиста Руди Галетти, данное предложение составляет около 52 миллионов евро + 18-20 миллионов евро бонусами.

И так как эта сумму немного меньше, чем "Шахтер" хочет получить, "горняки" размышляют над предложением.

Также источник пишет о том, что сам Мудрик настаивает на трансфере, а окончательное решение будет принимать президент клуба Ринат Ахметов.

Ранее мы писали о том, что один из болельщиков "Арсенала" предположил, что Мудрик уже находится в одном из отелей Лондона.