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Чурко: 24 февраля я с семьей уехал в Венгрию

Премьер-лига
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Но затем игрок вернулся в Украину

Чурко: 24 февраля я с семьей уехал в Венгрию

youtube-канал.Великий футбол

Новина українською

Хавбек "Зари" Вячеслав Чурко рассказал, что покинул Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

"24 февраля в пять нас всех разбудили на базе в Ковалевке и сказали, что в Украину пришла полномасштабная война. В тот же день я с семьей уехал в Венгрию.

Я вообще решил с семьей уехать за границу, потому что у меня на момент начала войны жена была беременным вторым ребенком.

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Когда она спокойно родила, мы вернулись в Украину. Остаться в Европе мы не хотели, потому что скучали по дому", - сказал Чурко.

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В статье: Заря (Луганск) Вячеслав Чурко
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