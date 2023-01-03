Чурко: 24 февраля я с семьей уехал в Венгрию

Хавбек "Зари" Вячеслав Чурко рассказал, что покинул Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

"24 февраля в пять нас всех разбудили на базе в Ковалевке и сказали, что в Украину пришла полномасштабная война. В тот же день я с семьей уехал в Венгрию.

Я вообще решил с семьей уехать за границу, потому что у меня на момент начала войны жена была беременным вторым ребенком.

Когда она спокойно родила, мы вернулись в Украину. Остаться в Европе мы не хотели, потому что скучали по дому", - сказал Чурко.