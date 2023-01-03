Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Sky Sports: Арсенал будет готов заплатить 85 млн фунтов за Мудрика
Источники пишут, что клубы все-таки найдут взаимное решение
Фото: twitter.com/FCShakhtar
Лондонский "Арсенал" продолжает вести переговоры с "
При этом, как сообщает Sky Sports, "канониры" готовы заплатить гонорар, близкий к оценке "Шахтера" в 85 миллионов фунтов стерлингов.
Соглашение еще не достигнуто, но "Арсенал" усердно работает над поиском компромисса.
Источники издания, близкие к переговорному процессу, полагают, что клубы "найдут взаимное решение", поскольку 21-летний футболист хочет переезда, а личные условия не станут проблемой.
Напомним, что первое предложение "канониров" (40 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде различных бонусов) было отклонено. "Арсенал" уже сделал новое предложение Горнякам, увеличив основную сумму на 10 миллионов евро.
Известно, что Мудрик уже согласовал с лондонским клубом условия личного контракта. В стане "Шахтера" заявляли о желании получить за Михаила около 100 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Мудрик в Арсенале: Шахтер размышляет, игрок настаивает, последнее слово за Ахметовым
- Не продлил контракт. Экс-звезда Шахтера стал свободным агентом
- Инсайдер озвучил сумму второго предложения Арсенала по Мудрику
- Палкин рассказал о возможных приобретениях Шахтера
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО