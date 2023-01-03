  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Sky Sports: Арсенал будет готов заплатить 85 млн фунтов за Мудрика
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Sky Sports: Арсенал будет готов заплатить 85 млн фунтов за Мудрика

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Источники пишут, что клубы все-таки найдут взаимное решение

Sky Sports: Арсенал будет готов заплатить 85 млн фунтов за Мудрика

Фото: twitter.com/FCShakhtar

Новина українською

Лондонский "Арсенал" продолжает вести переговоры с "Шахтером" по трансферу вингера Михаила Мудрика.

При этом, как сообщает Sky Sports, "канониры" готовы заплатить гонорар, близкий к оценке "Шахтера" в 85 миллионов фунтов стерлингов.

Соглашение еще не достигнуто, но "Арсенал" усердно работает над поиском компромисса.

Читайте такжеПровел расследование. Фанат Арсенала выяснил, что Мудрик прибыл в Лондон

Источники издания, близкие к переговорному процессу, полагают, что клубы "найдут взаимное решение", поскольку 21-летний футболист хочет переезда, а личные условия не станут проблемой.

Напомним, что первое предложение "канониров" (40 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде различных бонусов) было отклонено. "Арсенал" уже сделал новое предложение Горнякам, увеличив основную сумму на 10 миллионов евро.

Известно, что Мудрик уже согласовал с лондонским клубом условия личного контракта. В стане "Шахтера" заявляли о желании получить за Михаила около 100 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде