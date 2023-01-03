Sky Sports: Арсенал будет готов заплатить 85 млн фунтов за Мудрика

Лондонский "Арсенал" продолжает вести переговоры с " Шахтером " по трансферу вингера Михаила Мудрика.

При этом, как сообщает Sky Sports, "канониры" готовы заплатить гонорар, близкий к оценке "Шахтера" в 85 миллионов фунтов стерлингов.

Соглашение еще не достигнуто, но "Арсенал" усердно работает над поиском компромисса.

Источники издания, близкие к переговорному процессу, полагают, что клубы "найдут взаимное решение", поскольку 21-летний футболист хочет переезда, а личные условия не станут проблемой.

Напомним, что первое предложение "канониров" (40 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде различных бонусов) было отклонено. "Арсенал" уже сделал новое предложение Горнякам, увеличив основную сумму на 10 миллионов евро.

Известно, что Мудрик уже согласовал с лондонским клубом условия личного контракта. В стане "Шахтера" заявляли о желании получить за Михаила около 100 миллионов евро.