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The Guardian: Челси в среду проведет переговоры по Мудрику

Премьер-лига
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Еще один лондонский претендент?

The Guardian: Челси в среду проведет переговоры по Мудрику

Фото: teamtalk.com

Новина українською

Лондонский "Челси" вступит в переговоры по вингеру "Шахтера" Михаилу Мудрику.

Как пишет The Guardian, переговоры состоятся в среду, 4 января.

Источник пишет о том, что клуб Тода Боэли может предложить за Мудрика большую сумму, чем на данный момент предлагает "Арсенал" (42 миллиона фунтов + бонусы)

"Шахтер" якобы также не против диалогов, которые могут поднять цену на игрока.

Как относится сам Мудрик к возможному переходу в "Челси", остается неизвестным.

Напомним, что недавно Sky Sports писал, что "Арсенал" и "Шахтер" "найдут взаимное решение".

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
THE GUARDIAN

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