Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
The Guardian: Челси в среду проведет переговоры по Мудрику
Еще один лондонский претендент?
Фото: teamtalk.com
Лондонский "
Как пишет The Guardian, переговоры состоятся в среду, 4 января.
Источник пишет о том, что клуб Тода Боэли может предложить за Мудрика большую сумму, чем на данный момент предлагает "Арсенал" (42 миллиона фунтов + бонусы)
"Шахтер" якобы также не против диалогов, которые могут поднять цену на игрока.
Как относится сам Мудрик к возможному переходу в "Челси", остается неизвестным.
Напомним, что недавно Sky Sports писал, что "Арсенал" и "Шахтер" "найдут взаимное решение".
Популярное сейчас
- Мудрик в Арсенале: Шахтер размышляет, игрок настаивает, последнее слово за Ахметовым
- "Черт в руках московского дьявола" – Ломаченко после популяризации проповеди московского попа словил кучу хейта
- Украинский форвард, которому приписали слова о "миролюбивых" россиянах, прояснил ситуацию
- Палкин рассказал о возможных приобретениях Шахтера
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО