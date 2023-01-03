The Guardian: Челси в среду проведет переговоры по Мудрику

Лондонский " Челси " вступит в переговоры по вингеру "Шахтера" Михаилу Мудрику.

Как пишет The Guardian, переговоры состоятся в среду, 4 января.

Источник пишет о том, что клуб Тода Боэли может предложить за Мудрика большую сумму, чем на данный момент предлагает "Арсенал" (42 миллиона фунтов + бонусы)

"Шахтер" якобы также не против диалогов, которые могут поднять цену на игрока.

Как относится сам Мудрик к возможному переходу в "Челси", остается неизвестным.

Напомним, что недавно Sky Sports писал, что "Арсенал" и "Шахтер" "найдут взаимное решение".