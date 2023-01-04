Тоттенхэм обратил внимание на голкипера Шахтера - СМИ

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин попал на радары лондонского "Тоттенхэма", сообщает Daily Express.

Согласно данным источника, руководство "шпор" занялись поиском долгосрочной замены 36-летнего Уго Льорису и обратили внимание на футболиста донецкого клуба. 21-летний украинец хорошо зарекомендовал себя, в том числе и благодаря удачным играм в еврокубках в последних двух сезонах.

Контракт Трубина с "Шахтером" действует до лета 2024 года, и в "Тоттенхэме" считают, что этот фактор может помочь лондонцам в переговорном процессе, чтобы сделка обошлась английскому клубу как можно дешевле.

Трубин - воспитанник "Шахтера" и выступает за первую команду "горняков" с 2019 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за дончан во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол и 5 раз отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 11 миллионов евро.

Ранее в СМИ писали, что Трубин попал в список интересов топ-клуба Серии А.