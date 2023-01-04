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Вратарь Александрии может покинуть команду - источник

Премьер-лига
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На его место рассматривают другого исполнителя

Вратарь Александрии может покинуть команду - источник

Фото: facebook.com/fcolexandriya

Новина українською

Вратарь "Александрии" Олег Билык может покинуть команду. Об этом пишет Footboom.

У 24-летнего футболиста зимой истекает контракт с клубом, а "горожане" якобы рассматривают на эту позицию другого исполнителя.

Билык находится в структуре "Александрии" с июля 2018 года. В текущем сезоне он принял участие в 11 матчах, в которых пропустил 16 голов, а в двух поединках отстоял на "ноль". Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Ранее была информация, что полузащитник "Александрии" Артур Авагимян может вернуться в "Черноморец".

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В статье: ФК Александрия Олег Билык
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Источник:
Footboom

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