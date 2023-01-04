  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Встреча двух лидеров. Днепр-1 сыграет спарринг с командой украинского легионера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Встреча двух лидеров. Днепр-1 сыграет спарринг с командой украинского легионера

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра назначена на 20 января

Встреча двух лидеров. Днепр-1 сыграет спарринг с командой украинского легионера

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

"Днепр-1" проведет контрольный матч против "Ракува" из Ченстоховы, за который выступает украинский полузащитник Владислав Кочергин. Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.

Встреча пройдет 20 января в Турции. Время начало поединка пока неизвестно.

"Днепр-1 лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 35 очков в 14 матчах. Кроме того, украинский коллектив продолжает выступление в еврокубках. Команда Александра Кучера вышла в плей-офф Лиги конференций, где сыграет против "АЕКа" из Ларнаки. Матчи состоятся 16 и 23 февраля.

"Ракув" провел 17 матчей и занимает первую строчку в Экстракляссе - высшей лиге польского Чемпионата. Кочергин принял участие в 26 поединках во всех турнирах, в которых забил 7 голов и выполнил 1 результативную передачу.

Читайте такжеГромов не поедет на сбор Днепра-1 – вместо него присоединится игрок Вереса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 Ракув (Ченстохова)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rakow.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде