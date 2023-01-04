Встреча двух лидеров. Днепр-1 сыграет спарринг с командой украинского легионера

"Днепр-1" проведет контрольный матч против "Ракува" из Ченстоховы, за который выступает украинский полузащитник Владислав Кочергин. Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.

Встреча пройдет 20 января в Турции. Время начало поединка пока неизвестно.

"Днепр-1 лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 35 очков в 14 матчах. Кроме того, украинский коллектив продолжает выступление в еврокубках. Команда Александра Кучера вышла в плей-офф Лиги конференций, где сыграет против "АЕКа" из Ларнаки. Матчи состоятся 16 и 23 февраля.

"Ракув" провел 17 матчей и занимает первую строчку в Экстракляссе - высшей лиге польского Чемпионата. Кочергин принял участие в 26 поединках во всех турнирах, в которых забил 7 голов и выполнил 1 результативную передачу.