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Ворскла исключила футболиста из заявки на сезон УПЛ

Премьер-лига
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Он не сыграл ни одного матча в этом розыгрыше

Ворскла исключила футболиста из заявки на сезон УПЛ

Фото: ФК Ворскла

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Вратарь Александр Ткаченко исключен из заявки "Ворсклы" на текущий сезон УПЛ.

Правда, как сообщает Telegram-канал болельщиков полтавской команды, 29-летний футболист покинул расположение клуба намного раньше. Ткаченко попрощался с "бело-зелеными" после игр со шведским "АИКом" и остался в Европе. Что стало причиной таких отношений между игроком и "Ворсклой" неизвестно.

Втречи полтавского клуба против "АИКа" были сыграны еще в июле 2022 года в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций. Полтавчане тогда вылетели из турнира по сумме двух встреч.

Ткаченко перешел в "Ворсклу" летом 2013. Сезоне 2016/2017 он провел в аренде в "Горняк-Спорте". Всего в футболке полтавского клуба отыграл 54 матча, в которых пропустил 73 мяча и 14 раз отстоял на ноль. В текущем сезоне голкипер ни разу не появлялся на поле.

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Ткаченко
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