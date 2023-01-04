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Источник: Шахтер отклонит второе предложение Арсенала по Мудрику

Премьер-лига
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Горняки хотят больше денег за своего игрока

Источник: Шахтер отклонит второе предложение Арсенала по Мудрику

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" намерен отклонить и второе предложение "Арсенала" по вингеру Михаилу Мудрика. Об этом пишет издание Daily Mail.

По информации источника, улучшенный запрос лондонского клуба составляет 62 миллионов фунтов с учетом бонусов. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин сейчас ведет переговоры как с "канонирами", так и с "Челси".

Источник утверждает, что "Шахтер", скорее всего, отклонит предложение "Арсенала", ведь оно далеко от начальных требований в 85-88 миллионов фунтов. Напомним, изначально канониры предлагали 40 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде различных бонусов.

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Известно, что Мудрик уже согласовал с "Арсеналом" условия личного контракта. В стане "Шахтера" заявляли о желании получить за Михаила около 100 миллионов евро.

В СМИ также была информация, что директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна проведет встречу с руководством "Челси" относительно трансфера Мудрика.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (0)
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cato313
04.01.2023 в 15:48
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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