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Источник: Шахтер отклонит второе предложение Арсенала по Мудрику
Горняки хотят больше денег за своего игрока
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" намерен отклонить и второе предложение "Арсенала" по вингеру Михаилу Мудрика. Об этом пишет издание Daily Mail.
По информации источника, улучшенный запрос лондонского клуба составляет 62 миллионов фунтов с учетом бонусов. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин сейчас ведет переговоры как с "канонирами", так и с "Челси".
Источник утверждает, что "Шахтер", скорее всего, отклонит предложение "Арсенала", ведь оно далеко от начальных требований в 85-88 миллионов фунтов. Напомним, изначально канониры предлагали 40 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде различных бонусов.
Известно, что Мудрик уже согласовал с "Арсеналом" условия личного контракта. В стане "Шахтера" заявляли о желании получить за Михаила около 100 миллионов евро.
В СМИ также была информация, что директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна проведет встречу с руководством "Челси" относительно трансфера Мудрика.
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