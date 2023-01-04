Источник: Шахтер отклонит второе предложение Арсенала по Мудрику

"Шахтер" намерен отклонить и второе предложение "Арсенала" по вингеру Михаилу Мудрика. Об этом пишет издание Daily Mail.

По информации источника, улучшенный запрос лондонского клуба составляет 62 миллионов фунтов с учетом бонусов. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин сейчас ведет переговоры как с "канонирами", так и с "Челси".

Источник утверждает, что "Шахтер", скорее всего, отклонит предложение "Арсенала", ведь оно далеко от начальных требований в 85-88 миллионов фунтов. Напомним, изначально канониры предлагали 40 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде различных бонусов.

Известно, что Мудрик уже согласовал с "Арсеналом" условия личного контракта. В стане "Шахтера" заявляли о желании получить за Михаила около 100 миллионов евро.

В СМИ также была информация, что директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна проведет встречу с руководством "Челси" относительно трансфера Мудрика.