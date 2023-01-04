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Шахтер настаивает на 100 млн евро за Мудрика. Игрок может остаться в команде до лета
Горняки не хотят идти на уступки
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Арсеналу" придется существенно повысить свое предложение по вингеру донецкого "
Как известно, "канониры" сделали второе предложение по игроку, в размере 70 млн евро, однако "горняки" заявили о том, что данное предложение является слишком заниженным, пишет Goal.
Источник сообщает о том, что украинский клуб остается при своем мнении, что трансферная стоимость игрока составляет 100 миллионов евро. Более того, "Шахтер" готов прекратить какие-либо переговоры по футболисту до лету, если в ближайшее время не получит такое предложение.
Таким образом, планы "Арсенала" по подписанию игрока зимой могут сорваться, так как такую сумму клуб выкладывать не будет.
И так как других серьезных предложений по игроку не наблюдается, трансфер, который ранее казался как "очень вероятным", может зимой не состояться.
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