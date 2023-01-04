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Шахтер настаивает на 100 млн евро за Мудрика. Игрок может остаться в команде до лета

Премьер-лига
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Горняки не хотят идти на уступки

Шахтер настаивает на 100 млн евро за Мудрика. Игрок может остаться в команде до лета

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Арсеналу" придется существенно повысить свое предложение по вингеру донецкого "Шахтера" Михаилу Мудрику, если они хотят приобрести 21-летнего футболиста в этом месяце.

Как известно, "канониры" сделали второе предложение по игроку, в размере 70 млн евро, однако "горняки" заявили о том, что данное предложение является слишком заниженным, пишет Goal.

Источник сообщает о том, что украинский клуб остается при своем мнении, что трансферная стоимость игрока составляет 100 миллионов евро. Более того, "Шахтер" готов прекратить какие-либо переговоры по футболисту до лету, если в ближайшее время не получит такое предложение.

Таким образом, планы "Арсенала" по подписанию игрока зимой могут сорваться, так как такую сумму клуб выкладывать не будет.

И так как других серьезных предложений по игроку не наблюдается, трансфер, который ранее казался как "очень вероятным", может зимой не состояться.

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Источник: Шахтер отклонит второе предложение Арсенала по Мудрику
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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Goal

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