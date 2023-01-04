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Источник: Челси готов предложить за Мудрика 80 млн евро и огромную зарплату самому игроку

Премьер-лига
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События продолжают развиваться

Источник: Челси готов предложить за Мудрика 80 млн евро и огромную зарплату самому игроку

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Лондонский "Челси" готов предложить за вингера "Шахтера" Михаила Мудрика 80 миллионов евро.

Такую информацию дает известный журналист и инсайдер Никола Скира.

Также "Челси" готов предложить Мудрику зарплату в размере 7,5 миллионов евро, чтобы убедить полузащитника перейти к ним.

Такой зарплатой "пенсионеры" пытаются переманить игрока у "Арсенала", который еще три месяца назад договорился о личном контракте с "канонирами" в размере 5,5 миллионов евро в год плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что сегодня, 4 января, Челси вступит в официальные переговоры по Мудрику. В то же время, СМИ писали о том, что "Шахтер" отклонит второе предложение "Арсенала" по Мудрику в размере 70 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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