Источник: Челси готов предложить за Мудрика 80 млн евро и огромную зарплату самому игроку

Лондонский "Челси" готов предложить за вингера " Шахтера " Михаила Мудрика 80 миллионов евро.

Такую информацию дает известный журналист и инсайдер Никола Скира.

Также "Челси" готов предложить Мудрику зарплату в размере 7,5 миллионов евро, чтобы убедить полузащитника перейти к ним.

Такой зарплатой "пенсионеры" пытаются переманить игрока у "Арсенала", который еще три месяца назад договорился о личном контракте с "канонирами" в размере 5,5 миллионов евро в год плюс бонусы.