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Источник: Челси готов предложить за Мудрика 80 млн евро и огромную зарплату самому игроку
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Фото: ФК Шахтар Донецьк
Лондонский "Челси" готов предложить за вингера "
Такую информацию дает известный журналист и инсайдер Никола Скира.
Также "Челси" готов предложить Мудрику зарплату в размере 7,5 миллионов евро, чтобы убедить полузащитника перейти к ним.
Такой зарплатой "пенсионеры" пытаются переманить игрока у "Арсенала", который еще три месяца назад договорился о личном контракте с "канонирами" в размере 5,5 миллионов евро в год плюс бонусы.
Ранее сообщалось, что сегодня, 4 января, Челси вступит в официальные переговоры по Мудрику. В то же время, СМИ писали о том, что
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