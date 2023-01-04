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Верес приглашает футболистов без контракта на отбор в первую команду

Премьер-лига
(1 голосов)

Победитель поедет на сборы в Турцию

Верес приглашает футболистов без контракта на отбор в первую команду

nkveres.com

Новина українською

Верес объявил интересную акцию – клуб приглашает футболистов на отбор в главную команду.

Победитель поедет на сборы в Турцию с основной командой и по его итогам получит шанс подписать профессиональный контракт с Вересом.

Как заявляет Верес, этот отбор дает уникальную возможность любому попасть в клуб УПЛ.

Формат:

- Отбор будет длиться 4 дня.

– Каждый день часть футболистов выбывает из просмотра.

- В течении суток одна тренировка-просмотр будет проходить в обед, в течение 90-120 мин.

– На последнем четвертом дне останутся от 10 до 20 сильнейших игроков и среди них тренеры с Юрием Виртом выберут победителя, который и останется минимум на две недели с командой на сборах.

Дата отбора: 15, 16, 17, 18 января.

Условие: У игрока не должно быть действующего профессионального контракта, и это должен быть полевой игрок. Для вратарей, возможно, будет отдельный просмотр позже.

Возраст: 18-28 лет

Чтобы попасть на отбор, нужно обязательно заполнить заявку по ссылке.

Отмечается, что клуб не обеспечивает проживание и питание соискателей на протяжении отбора.

Участие в отборе может принять футболист из любого региона страны.

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (1)
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Товарищ инженер (Кривой Рог)
04.01.2023 в 19:02
Потішила фраза "тренування-перегляд проходитиме в обід")) Під борщ спостерігатимуть))
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