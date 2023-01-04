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Верес приглашает футболистов без контракта на отбор в первую команду
Победитель поедет на сборы в Турцию
nkveres.com
Победитель поедет на сборы в Турцию с основной командой и по его итогам получит шанс подписать профессиональный контракт с Вересом.
Как заявляет Верес, этот отбор дает уникальную возможность любому попасть в клуб УПЛ.
Формат:
- Отбор будет длиться 4 дня.
– Каждый день часть футболистов выбывает из просмотра.
- В течении суток одна тренировка-просмотр будет проходить в обед, в течение 90-120 мин.
– На последнем четвертом дне останутся от 10 до 20 сильнейших игроков и среди них тренеры с Юрием Виртом выберут победителя, который и останется минимум на две недели с командой на сборах.
Дата отбора: 15, 16, 17, 18 января.
Условие: У игрока не должно быть действующего профессионального контракта, и это должен быть полевой игрок. Для вратарей, возможно, будет отдельный просмотр позже.
Возраст: 18-28 лет
Чтобы попасть на отбор, нужно обязательно заполнить заявку по ссылке.
Отмечается, что клуб не обеспечивает проживание и питание соискателей на протяжении отбора.
Участие в отборе может принять футболист из любого региона страны.
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