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Источник: Шесть игроков Металлиста пройдут сбор с Днепром-1
Родство между клубами никуда не исчезло
фото - Олександр Приходько
Неофициальный сайт "Днепра", так называемый "Причал", сообщает о том, что шесть игроков харьковского "Металлиста" пройдут зимний сбор с "Днепром-1".
Кроме ранее озвученных Вячеслава Танковского и Евгения Подлепенца, получить приверженность Кучера попробуют Максим Прядун, Орест Костик, Егор Клименчук и Богдан Порох.
Отметим, что сбор состоится в Турции. "Днепр-1" первую часть сезона УПЛ закончил на первом месте турнирной таблицы. "Металлист" по состоянию на данный момент – одиннадцатый.
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