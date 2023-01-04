Источник: Шесть игроков Металлиста пройдут сбор с Днепром-1

Неофициальный сайт "Днепра", так называемый "Причал", сообщает о том, что шесть игроков харьковского "Металлиста" пройдут зимний сбор с "Днепром-1".

Кроме ранее озвученных Вячеслава Танковского и Евгения Подлепенца, получить приверженность Кучера попробуют Максим Прядун, Орест Костик, Егор Клименчук и Богдан Порох.

Отметим, что сбор состоится в Турции. "Днепр-1" первую часть сезона УПЛ закончил на первом месте турнирной таблицы. "Металлист" по состоянию на данный момент – одиннадцатый.