  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Шесть игроков Металлиста пройдут сбор с Днепром-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Шесть игроков Металлиста пройдут сбор с Днепром-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Родство между клубами никуда не исчезло

Источник: Шесть игроков Металлиста пройдут сбор с Днепром-1

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Неофициальный сайт "Днепра", так называемый "Причал", сообщает о том, что шесть игроков харьковского "Металлиста" пройдут зимний сбор с "Днепром-1".

Кроме ранее озвученных Вячеслава Танковского и Евгения Подлепенца, получить приверженность Кучера попробуют Максим Прядун, Орест Костик, Егор Клименчук и Богдан Порох.

Отметим, что сбор состоится в Турции. "Днепр-1" первую часть сезона УПЛ закончил на первом месте турнирной таблицы. "Металлист" по состоянию на данный момент – одиннадцатый.

По теме
yellow-arrow
СМИ: Легионер Днепра-1 не хочет играть на украинских стадионах
yellow-arrow
Верес приглашает футболистов без контракта на отбор в первую команду
yellow-arrow
Фонд гарантирования вкладов подал иск против владельца Ворсклы Жеваго на 46 млрд грн
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Причал

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде