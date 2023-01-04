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Челси дал понять Шахтеру, что готов перебить любое предложение Арсенала по Мудрику

Премьер-лига
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Кажется, в этой трансферной истории появился новый игрок

Челси дал понять Шахтеру, что готов перебить любое предложение Арсенала по Мудрику

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Лондонский "Челси" дал понять руководству "Шахтера", что готов финансово превзойти любое предложение по вингеру Михаилу Мудрику, которое "горнякам" сделает лондонский "Арсенал".

Такую информацию дает авторитетный британский The Independent.

Источник пишет о том, что "Шахтер" продолжает оценивать игрока в 100 млн евро, а "Арсенал" готов заплатить порядка 80 млн. Этой разницей и готовы воспользоваться в "Челси".

Руководство "Челси" понимает, что команда находится в процессе перестройки, и поэтому готово вкладывать деньги в трансферы. Также в "Челси" абсолютно доверяют Грэму Поттеру, перед которым стоит задача построить долгосрочный проект.

Также отмечается, что сам Мудрик на данный момент склоняется к переходу в "Арсенал", так как ранее имел разговор с наставником "канониров" Микелем Артетой, который в общих чертах обрисовал роль украинца в своей команде.

При этом, ранее сообщалось, что "синие" готовы предложить Мудрику на 2 миллиона евро больший оклад – 7,5 миллионов, вместо 5 от "Арсенала".

Интересно, что европейские источники также писали о том, что Дарио Срна на этой неделе отправиться в Лондон, чтобы провести переговоры по Михаилу Мудрику с "Челси". Он посетит матч "синих" с "Манчестер Сити".

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
The Independent

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