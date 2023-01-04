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Главный тренер Челси отказался комментировать интерес клуба к Мудрику
Грэм Поттер вопросы о возможных новичках не комментирует
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер отказался комментировать возможный интерес лондонского клуба к вингеру "
"Нам приходится иметь дело с этим трансферным шумом, когда нас связывают со всеми доступными игроками. Я вопросы возможных новичков не комментирую", — сказал Поттер.
Отметим, что ранее главным претендентом на игрока считался лондонский "Арсенал", но в последние дни в переговоры включился и "Челси", который якобы
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