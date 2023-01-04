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Главный тренер Челси отказался комментировать интерес клуба к Мудрику

Премьер-лига
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Грэм Поттер вопросы о возможных новичках не комментирует

Главный тренер Челси отказался комментировать интерес клуба к Мудрику

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер отказался комментировать возможный интерес лондонского клуба к вингеру "Шахтера" Михаилу Мудрику.

"Нам приходится иметь дело с этим трансферным шумом, когда нас связывают со всеми доступными игроками. Я вопросы возможных новичков не комментирую", — сказал Поттер.

Отметим, что ранее главным претендентом на игрока считался лондонский "Арсенал", но в последние дни в переговоры включился и "Челси", который якобы готов перебить "любое" предложение "канониров" по Мудрику.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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