Главный тренер Челси отказался комментировать интерес клуба к Мудрику

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер отказался комментировать возможный интерес лондонского клуба к вингеру " Шахтера " Михаилу Мудрику.

"Нам приходится иметь дело с этим трансферным шумом, когда нас связывают со всеми доступными игроками. Я вопросы возможных новичков не комментирую", — сказал Поттер.