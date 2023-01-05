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Главная надежда украинского футбола прямо сейчас. Сегодня отмечает День Рождения Михаил Мудрик

Премьер-лига
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За ним гоняются лондонские клубы

Главная надежда украинского футбола прямо сейчас. Сегодня отмечает День Рождения Михаил Мудрик

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Петрович Мудрик родился 5 января 2001 года в городе Красноград (Харьковская область, Украина). Вингер донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины. Сегодня ему исполняется 22 года. На уровне академий Мудрик занимался в "Металлисте", "Днепре" и "Шахтере". С 2018-го присоединился к первой команде "горняков". Михаил успел поиграть в аренде за "Арсенал-Киев" и "Десну".

В сезоне-2021/22 Роберто Де Дзерби начал доверять молодому игроку место на футбольном поле: "Если я не выведу его на высокий уровень, буду считать это личным поражением", – заявил тогда итальянский специалист. Игор Йовичевич также высоко оценивает Мудрика: "Божий дар – иметь в команде такого футболиста, как Миша". С "Шахтером" вингер уже стал чемпионом Украины и обладателем Суперкубка страны.

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Мудрик – самый быстрый игрок группового этапа Лиги чемпионов-2022/23, он сумел разогнаться до 36,6 км/ч, а также попал в топ-10 лучших дриблеров турнира. Официальный дебют игрока за сборную Украины состоялся 1 июня 2022 года в матче плей-офф чемпионата мира против сборной Шотландии (3:1, победа "сине-желтых").

Всего за 61 сыгранный матч в клубной карьере Мудрик забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

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В статье: Михаил Мудрик
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Комментарии (2)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
05.01.2023 в 10:19
Вітаю. Бажаю не втратити мотивацію грати в УПЛ, якщо не домовляться про перехід до АПЛ.
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Консул (Новоград-Волинський)
05.01.2023 в 10:08
Успіхів майбутній європейський зірці !
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