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Бразильский клуб продлил аренду полузащитника Шахтера

Премьер-лига
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Майкон продолжит играть на родине

Бразильский клуб продлил аренду полузащитника Шахтера

Фото: corinthians.com.br

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Майкон не спешит возвращаться в Украину. 25-летний бразилец и дальше будет играть за "Коринтианс". Бразильский клуб продлил аренду футболиста, сообщает официальный сайт команды.

Новое арендное соглашение Майкона действует до 31 декабря 2023 года. "Горняки" получили 500 тысяч евро.

Майкон перешел в "Коринтианс" в апреле 2022-го. С того времени он в сумме провел 26 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Его контракт с "Шахтером" действителен до конца 2025-го года.

Также ранее сообщалось, что у бразильского клуба будет приоритетное право выкупа футболиста - если "Шахтер" в течении годовой аренды получит официальное предложение по покупке хавбека, "Кориантианс" будет иметь право повторить данную сумму и выкупить игрока.

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В статье: Майкон Шахтер (Донецк) Коринтианс (Сан-Паулу)
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Источник:
corinthians.com.br

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