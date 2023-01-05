Уже играл под руководством Вернидуба: Кривбасс подписал первого зимнего новичка

"Кривбасс" подписал первого новичка в зимнее межсезонье. Игроком криворожского клуба стал левый полузащитник Максим Лунев.

Контракт с 24-летним украинцем подписан сроком 2 года.

Последней командой Лунева была луганская "Заря", сотрудничество с которой на днях было прекращено по взаимному согласию сторон. В "Кривбассе" Максим будет выступать под номером 14.

Лунев раскрылся в составе луганчан именно под руководством Юрия Вернидуба, дебютировал в еврокубках. В общей сложности за луганский клуб провел 114 матчей, в которых отметился 4 голами и 9 результативными передачами. Имеет большой опыт выступлений в УПЛ, и на еврокубковой арене.