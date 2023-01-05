  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Уже играл под руководством Вернидуба: Кривбасс подписал первого зимнего новичка
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уже играл под руководством Вернидуба: Кривбасс подписал первого зимнего новичка

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Криворожский клуб усилился левым полузащитником

Уже играл под руководством Вернидуба: Кривбасс подписал первого зимнего новичка

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" подписал первого новичка в зимнее межсезонье. Игроком криворожского клуба стал левый полузащитник Максим Лунев.

Контракт с 24-летним украинцем подписан сроком 2 года.

Последней командой Лунева была луганская "Заря", сотрудничество с которой на днях было прекращено по взаимному согласию сторон. В "Кривбассе" Максим будет выступать под номером 14.

Лунев раскрылся в составе луганчан именно под руководством Юрия Вернидуба, дебютировал в еврокубках. В общей сложности за луганский клуб провел 114 матчей, в которых отметился 4 голами и 9 результативными передачами. Имеет большой опыт выступлений в УПЛ, и на еврокубковой арене.

По теме
yellow-arrow
Бразильский клуб продлил аренду полузащитника Шахтера
yellow-arrow
Легионер Ворсклы покинет команду - известен следующий клуб игрока
yellow-arrow
Главная надежда украинского футбола прямо сейчас. Сегодня отмечает День Рождения Михаил Мудрик
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Максим Лунев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckryvbas.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде