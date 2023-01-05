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"Желаем вывести Карпаты в элитный дивизион". Черноморец отдал полузащитника в аренду
Опытный футболист будет играть за львовский клуб
Фото: ФК Чорноморець
Вице-капитан "Черноморца" Иван Бобко проведет вторую часть сезона 2022/23 во Львове. Полузащитник-универсал на правах аренды присоединился к "Карпатам", сообщает пресс-служба одесситов.
"Опытный игрок будет помогать львовянам в решении задачи возвращения команды в Премьер-лигу. Спасибо Ивану за первый круг чемпионата УПЛ 22/23, который он провел в нашей команды, и желаем вывести "Карпаты" в элитный дивизион", - говорится в сообщении команды.
Бобко стал игроком "Черноморца" в январе 2022 года. Для него это был третий приход в клуб, так как он выступал за одесситов в 2007-14 и 2017-18 годах. В текущем сезоне Иван провел 12 матчей и отметился одним забитым голом.
В осенней части чемпионата он выводил "моряков" на поле в качестве капитана.
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