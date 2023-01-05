  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Желаем вывести Карпаты в элитный дивизион". Черноморец отдал полузащитника в аренду
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Желаем вывести Карпаты в элитный дивизион". Черноморец отдал полузащитника в аренду

Премьер-лига
(1 голосов)

Опытный футболист будет играть за львовский клуб

"Желаем вывести Карпаты в элитный дивизион". Черноморец отдал полузащитника в аренду

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Вице-капитан "Черноморца" Иван Бобко проведет вторую часть сезона 2022/23 во Львове. Полузащитник-универсал на правах аренды присоединился к "Карпатам", сообщает пресс-служба одесситов.

"Опытный игрок будет помогать львовянам в решении задачи возвращения команды в Премьер-лигу. Спасибо Ивану за первый круг чемпионата УПЛ 22/23, который он провел в нашей команды, и желаем вывести "Карпаты" в элитный дивизион", - говорится в сообщении команды.

Бобко стал игроком "Черноморца" в январе 2022 года. Для него это был третий приход в клуб, так как он выступал за одесситов в 2007-14 и 2017-18 годах. В текущем сезоне Иван провел 12 матчей и отметился одним забитым голом.

В осенней части чемпионата он выводил "моряков" на поле в качестве капитана.

По теме
yellow-arrow
Мудрик лайкнул провокационный мем, где Шахтер держит его в клетке
yellow-arrow
Уже играл под руководством Вернидуба: Кривбасс подписал первого зимнего новичка
yellow-arrow
Бразильский клуб продлил аренду полузащитника Шахтера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иван Бобко Черноморец (Одесса) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде