Мудрик лайкнул провокационный мем, где он изображен в клетке Шахтера

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик не скрывает своего желания покинуть донецкий клуб и присоединиться к лондонскому "Арсеналу".

В одном из фанатских пабликов "канониров" опубликовали пост, на котором футболист изображен за решеткой в камере. На фоне у 21-летнего вингера эмблема "Шахтера" и флаг Украины. Профиль в Instagram специализируется на шутках и мемах.

Сам Михаил поставил лайк под публикацией, что свидетельствует о желании игрока поскорее покинуть "Шахтер" ради перехода в лондонский клуб.

Напомним, ранее сообщалось, что "Арсенал" уже сделал два предложения донецкому клубу по трансферу украинского футболиста. Более того, в борьбу за Мудрика готов вступить лондонский "Челси".