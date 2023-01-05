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Мудрик лайкнул провокационный мем, где он изображен в клетке Шахтера
Публикация с намеком
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик не скрывает своего желания покинуть донецкий клуб и присоединиться к лондонскому "Арсеналу".
В одном из фанатских пабликов "канониров" опубликовали пост, на котором футболист изображен за решеткой в камере. На фоне у 21-летнего вингера эмблема "Шахтера" и флаг Украины. Профиль в Instagram специализируется на шутках и мемах.
Сам Михаил поставил лайк под публикацией, что свидетельствует о желании игрока поскорее покинуть "Шахтер" ради перехода в лондонский клуб.
Напомним, ранее сообщалось, что "Арсенал" уже сделал два предложения донецкому клубу по трансферу украинского футболиста. Более того, в борьбу за Мудрика готов вступить лондонский "Челси".
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