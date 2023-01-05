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Мудрик лайкнул провокационный мем, где он изображен в клетке Шахтера

Премьер-лига
(4 голосов)

Публикация с намеком

Мудрик лайкнул провокационный мем, где он изображен в клетке Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик не скрывает своего желания покинуть донецкий клуб и присоединиться к лондонскому "Арсеналу".

В одном из фанатских пабликов "канониров" опубликовали пост, на котором футболист изображен за решеткой в камере. На фоне у 21-летнего вингера эмблема "Шахтера" и флаг Украины. Профиль в Instagram специализируется на шутках и мемах.

Сам Михаил поставил лайк под публикацией, что свидетельствует о желании игрока поскорее покинуть "Шахтер" ради перехода в лондонский клуб.

Напомним, ранее сообщалось, что "Арсенал" уже сделал два предложения донецкому клубу по трансферу украинского футболиста. Более того, в борьбу за Мудрика готов вступить лондонский "Челси".

Мудрик лайкнул провокационный мем, где он изображен в клетке Шахтера - изображение 1

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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aleks68
05.01.2023 в 14:53
если захотят сгниешь в шахтёре или вообще не будешь играть.ещё поторгуются и продадут.держать его в команде нет смысла.будет мутить воду
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