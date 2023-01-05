Основной нападающий Львова может сменить клуб

Нападающий "Львов" Назарий Ныч может сменить клуб. Об этом утверждает Sport Arena.

23-летний форвард пока не продлил со львовянами контракт, который заканчивается летом. По информации источника, к игроку есть интерес со стороны представителей УПЛ и клубов из первой восьмерки Первой лиги.

В текущем сезоне Ныч провел 14 матчей за "Львов". Назарий отличился голом в матче против "Зари" (2:3) во втором туре УПЛ.

Напомним, первую часть сезона УПЛ "Львов" завершил на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиге, набрав девять очков в 14 матчах.