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Основной нападающий Львова может сменить клуб
Игрок интересен представителям УПЛ и клубам Первой лиги
Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко
Нападающий "Львов" Назарий Ныч может сменить клуб. Об этом утверждает Sport Arena.
23-летний форвард пока не продлил со львовянами контракт, который заканчивается летом. По информации источника, к игроку есть интерес со стороны представителей УПЛ и клубов из первой восьмерки Первой лиги.
В текущем сезоне Ныч провел 14 матчей за "Львов". Назарий отличился голом в матче против "Зари" (2:3) во втором туре УПЛ.
Напомним, первую часть сезона УПЛ "Львов" завершил на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиге, набрав девять очков в 14 матчах.
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