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Основной нападающий Львова может сменить клуб

Премьер-лига
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Игрок интересен представителям УПЛ и клубам Первой лиги

Основной нападающий Львова может сменить клуб

Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко

Новина українською

Нападающий "Львов" Назарий Ныч может сменить клуб. Об этом утверждает Sport Arena.

23-летний форвард пока не продлил со львовянами контракт, который заканчивается летом. По информации источника, к игроку есть интерес со стороны представителей УПЛ и клубов из первой восьмерки Первой лиги.

В текущем сезоне Ныч провел 14 матчей за "Львов". Назарий отличился голом в матче против "Зари" (2:3) во втором туре УПЛ.

Напомним, первую часть сезона УПЛ "Львов" завершил на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиге, набрав девять очков в 14 матчах.

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В статье: ФК Львов Назарий Ныч
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Источник:
Sport Arena

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