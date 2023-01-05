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Арсенал отказывается платить за Мудрика сумму, которую требует Шахтер

Премьер-лига
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(1 голосов)

Лондонцы уже даже нашли альтернативу

Арсенал отказывается платить за Мудрика сумму, которую требует Шахтер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Переговоры "Шахтера" и "Арсенала" о потенциальном переходе вингера донецкой команды продвигаются с трудом, сообщает Football London.

"Горняки" хотят получить за своего игрока 88 миллионов фунтов. По информации источника, лондонский клуб не готов заплатить желаемую "Шахтером" сумму. Они не считают, что 22-летний футболист имеет достаточно опыта на топ-уровне для такого запроса.

Имея это в виду, "канониры" могут приступить к поиску альтернативы Мудрику. Миккель Артета летом говорил, что команда нуждается в усилении, а недавно заявил, что трансферное окно не должно быть потрачено впустую.

Источник утверждает, что альтернативным вариантом является японец Каору Митома из "Брайтона". В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 1 ассист в 15 матчах. Transfermarkt оценивает игрока в 8,5 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Football London

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Комментарии (16)
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cato41
05.01.2023 в 16:38
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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0
-2
Ariakiev01 (Київ)
05.01.2023 в 16:18
А сейчас Мудрик заскучает и будет в полноги играть.... И в итоге все глянут и толку покупать. Его сейчас хотят купить лишь потому что ЛЧ еще свежа. Шанс на Челси только если влетят сегодня МС по полной, тогда могут и раскошелится. А то в ЛЧ в следующем году и не попасть
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+3
0
Ariakiev01 (Київ)
05.01.2023 в 16:16
та им проще 2 игрока купить и менять.... Притом играют они отлично... Особо проблем нету
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+1
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
05.01.2023 в 16:13
За такі гроші можна чотири альтернативи Мудрику придбати (при всій повазі до гравця)
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+4
0
taras1994 (Київ)
05.01.2023 в 16:00
Якщо Шахтар почне і далі гнути свою лінію то можуть втратити все взагалі. Ну або із за 15 лямів зверху продадуть у Челсі, але це теж фігня бо означає, що їм чхати на побажання самого гравця.
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+5
0
kalan-86 (Анкара)
05.01.2023 в 16:08
Їм завжди було чхати на побажання гравців. Вони їх розглядають виключно як матеріальну власність. Зінченко може чи не єдиний, яких вирвався з того болота та зміг успішно побудувати успішну кар’єру. Трохи жаль Мудрика, хлопець дійсно дуже хоче в Арсенал, але доведеться тепер захотіти і в Челсі, бодай подалі від Шахтаря.
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+3
0
taras1994 (Київ)
05.01.2023 в 16:17
тільки Челсі зараз це дно. Так, це топ чемпіонат і впринципі топовий клуб, але це кризова команда в якій розвиватися буде вкрай важко, а крім того там і конкуренція при цьому всьому більше. Я вже не кажу про те, що Челсі постійно хаотично купляє талантів і вони часто провалюються. Салах, Де Брюйне, Зієш, Пулішич, Лукак і тд.
+3
0
kalan-86 (Анкара)
05.01.2023 в 16:22
Тарас, абсолютно вірно сказано. Там зараз новий власник і досі незрозуміло яку стратегію він вибере, також новий тренер, який, з великою вірогідністю, довго там не затримається і авжеж, там дуже багато класних гравців, але нема моделі гри, тобто просто суцільний хаос. Ти правий, Челсі то є точно не команда, я якій зараз є умови для розвитку Мудрика. Але кого то турбує, якщо вони можуть мільйонів на 10-15 більше дати?
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+2
0
taras1994 (Київ)
05.01.2023 в 16:40
і якщо буде так то це сумно. Але мабуть ще сумніше, якщо його взагалі не зможуть продати взмику...бо після цієї історії і Мудрик буде грати у пів ноги, та і хайп пройде бо ЛЧ вже не буде. Якщо кервіництво Шахтаря суцільні д**іли то влітку дай бог щоб за 50 хто погодився купити
+2
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.01.2023 в 15:56
Правильно, нехай "розвивається" в упл...Засолять хлопця в шахті..
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+3
0
taras1994 (Київ)
05.01.2023 в 16:02
Ну Шахтар хоче компенсувати втрати із за війни і те що вони намагаються отримати як можна більше це нормально. Проте і міру мати треба та не забувати, що Михайло людина, а не раб
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+3
-1
Artemanat (Кривой Рог)
05.01.2023 в 15:35
І купили Циганкова за 10млн ото сміху буде
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.01.2023 в 15:46
а челси - мудрика за 85-90))
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0
-1
aleks68
05.01.2023 в 16:06
кому он нужен твой цыганков?платить 10 если через полгода достанется бесплатно?голову полечи
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+2
-1
taras1994 (Київ)
05.01.2023 в 16:17
тільки нажаль щось здається, що клуб надавить і він підпише новий контракт, так і згниє тут
0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
05.01.2023 в 17:02
Клоун тупорилий ,тобі не має до кого доєбтись? Пітушок
0
0

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