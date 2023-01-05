Арсенал отказывается платить за Мудрика сумму, которую требует Шахтер

Переговоры "Шахтера" и "Арсенала" о потенциальном переходе вингера донецкой команды продвигаются с трудом, сообщает Football London.

"Горняки" хотят получить за своего игрока 88 миллионов фунтов. По информации источника, лондонский клуб не готов заплатить желаемую "Шахтером" сумму. Они не считают, что 22-летний футболист имеет достаточно опыта на топ-уровне для такого запроса.

Имея это в виду, "канониры" могут приступить к поиску альтернативы Мудрику. Миккель Артета летом говорил, что команда нуждается в усилении, а недавно заявил, что трансферное окно не должно быть потрачено впустую.

Источник утверждает, что альтернативным вариантом является японец Каору Митома из "Брайтона". В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 1 ассист в 15 матчах. Transfermarkt оценивает игрока в 8,5 миллионов евро.