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Арсенал отказывается платить за Мудрика сумму, которую требует Шахтер
Лондонцы уже даже нашли альтернативу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Переговоры "Шахтера" и "Арсенала" о потенциальном переходе вингера донецкой команды продвигаются с трудом, сообщает Football London.
"Горняки" хотят получить за своего игрока 88 миллионов фунтов. По информации источника, лондонский клуб не готов заплатить желаемую "Шахтером" сумму. Они не считают, что 22-летний футболист имеет достаточно опыта на топ-уровне для такого запроса.
Имея это в виду, "канониры" могут приступить к поиску альтернативы Мудрику. Миккель Артета летом говорил, что команда нуждается в усилении, а недавно заявил, что трансферное окно не должно быть потрачено впустую.
Источник утверждает, что альтернативным вариантом является японец Каору Митома из "Брайтона". В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 1 ассист в 15 матчах. Transfermarkt оценивает игрока в 8,5 миллионов евро.
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