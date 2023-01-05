Японец из Брайтона. Арсенал начал присматривать альтернативу Мудрику

Лондонский " Арсенал " начал рассматривать альтернативные варианты в случае неудачи при попытке подписать вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

Как пишет Football London, "канониры" не готовы платить за игрока 100 млн евро, которые просит "Шахтер". А учитывая тот факт, что в борьбу за игрока готов вступить еще и "Челси", "Арсенал" начал рассматривать альтернативные варианты.

Возможной альтернативой Мудрику является японский вингер "Брайтона" Каору Митома, который подходит под игровой стиль Микеля Артеты.

Японец долгое время был в "Брайтоне" запасным, однако после прихода Роберто Де Дзерби получил свой шанс, которым сполна и воспользовался – в последних пяти матчах АПЛ забил три гола и отдал ассист.

И так как у игрока осталось всего два года по контракту, и поэтому, вероятно, "Брайтон" будет сговорчив в переговорах по вингера.

Transfermarkt оценивает Митому в 8,5 миллионов евро.