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Японец из Брайтона. Арсенал начал присматривать альтернативу Мудрику

Премьер-лига
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Канониры не хотят платить 100 млн евро за украинца

Японец из Брайтона. Арсенал начал присматривать альтернативу Мудрику

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" начал рассматривать альтернативные варианты в случае неудачи при попытке подписать вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

Как пишет Football London, "канониры" не готовы платить за игрока 100 млн евро, которые просит "Шахтер". А учитывая тот факт, что в борьбу за игрока готов вступить еще и "Челси", "Арсенал" начал рассматривать альтернативные варианты.

Возможной альтернативой Мудрику является японский вингер "Брайтона" Каору Митома, который подходит под игровой стиль Микеля Артеты.

Японец долгое время был в "Брайтоне" запасным, однако после прихода Роберто Де Дзерби получил свой шанс, которым сполна и воспользовался – в последних пяти матчах АПЛ забил три гола и отдал ассист.

И так как у игрока осталось всего два года по контракту, и поэтому, вероятно, "Брайтон" будет сговорчив в переговорах по вингера.

Transfermarkt оценивает Митому в 8,5 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Брайтон энд Хоув Альбион Михаил Мудрик
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Источник:
Football London

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Комментарии (1)
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Papaye (Dnipro)
05.01.2023 в 16:59
"Каноніри" не готові платити за гравця 100 млн євро, які просить "Шахтар". Чомусь здається, що якщо вони і погодяться заплатити 100, у Шахтарі одразу захочуть вже 150 і це буде нескінченно. Не пощастило Михайлу.
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