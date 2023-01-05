Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Японец из Брайтона. Арсенал начал присматривать альтернативу Мудрику
Канониры не хотят платить 100 млн евро за украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "
Как пишет Football London, "канониры" не готовы платить за игрока 100 млн евро, которые просит "Шахтер". А учитывая тот факт, что в борьбу за игрока готов вступить еще и "Челси", "Арсенал" начал рассматривать альтернативные варианты.
Возможной альтернативой Мудрику является японский вингер "Брайтона" Каору Митома, который подходит под игровой стиль Микеля Артеты.
Японец долгое время был в "Брайтоне" запасным, однако после прихода Роберто Де Дзерби получил свой шанс, которым сполна и воспользовался – в последних пяти матчах АПЛ забил три гола и отдал ассист.
И так как у игрока осталось всего два года по контракту, и поэтому, вероятно, "Брайтон" будет сговорчив в переговорах по вингера.
Transfermarkt оценивает Митому в 8,5 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
- "Он будто вернулся из концлагеря". Шевчук - о брате, освобожденного из российского плена
- Стали известны оценки Коваленко и Малиновского за матч Специя – Аталанта
- И это не Мудрик. УЕФА отметил 20-летнего хавбека Шахтера как возможный прорыв 2023 года
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО