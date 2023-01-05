Фомин: Самые тяжелые сборы в карьере были с Николаем Павловым

Экс-форвард ряда украинских клубов, в том числе и "Ильичевца", Руслан Фомин рассказал о самых тяжелых тренировочных сборах в карьере.

"Самое тяжелое тренировочное собрание в карьере было с Павловым. Там было все. Тест Купера, царская тропа, 5 по 300 метров, по 400 метров.

Было упражнение, называлось "Бавария" - 50 минут бега вперед-назад беспрестанно. Был оленьим бегом и блохой, а также гусиным шагом", - сказал Фомин.