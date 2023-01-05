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Пасич - о переходе в Днепр-1: Всегда мечтал сыграть в еврокубках и клубе, который ставит перед собой максимальные задачи

Премьер-лига
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Защитник готов играть на той позиции, где скажет тренер

Пасич - о переходе в Днепр-1: Всегда мечтал сыграть в еврокубках и клубе, который ставит перед собой максимальные задачи

Новина українською

Защитник Евгений Пасич, который перешел из "Вереса" в "Днепр-1", рассказал о своем переходе.

– С Александром Кучером уже успели поговорить?

– Нет, еще не общался. Вскоре мы на автобусе с командой отправляемся в Словакию, а уже оттуда 7 числа едем на сборы в Турцию.

– Вам говорили, на какой конкретно позиции вы будете играть в "Днепре-1"?

– Предварительно сказали, что на позиции защитника. А тренер уже решит – правый или левый. Я готов закрыть любую из этих позиций на поле. В "Олимпике" я играл слева, и проблем с этим не было. Мне комфортно и там, и там.

– Как попрощались с "Вересом"?

– Я написал всем сообщения. Меня поблагодарили за работу и пожелали удачи в новом клубе.

– "Верес" – середняк чемпионата, "Днепр-1" – лидер. Что для вас означает этот переход?

– Я очень рад, что смогу попробовать свои силы на новом уровне, всегда мечтал сыграть в еврокубках и клубе, который ставит перед собой максимальные задачи. Мне приятно, что в меня поверил Александр Кучер. Постараюсь его не подвести. Это большой шанс проявить себя на высоком уровне.

– Верес в первом круге уступил "Днепру-1" со счетом 0:2. Чем вам запомнилась та игра?

– Для меня этот поединок запомнился с негативной стороны. Уже на второй минуте я получил травму и всю игру просидел в раздевалке, матч толком и не посмотрел.

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В статье: Верес (Ровно) Евгений Пасич СК Днепр-1
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Источник:
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