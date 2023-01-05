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Пасич - о переходе в Днепр-1: Всегда мечтал сыграть в еврокубках и клубе, который ставит перед собой максимальные задачи
Защитник готов играть на той позиции, где скажет тренер
Защитник Евгений Пасич, который
– С Александром Кучером уже успели поговорить?
– Нет, еще не общался. Вскоре мы на автобусе с командой отправляемся в Словакию, а уже оттуда 7 числа едем на сборы в Турцию.
– Вам говорили, на какой конкретно позиции вы будете играть в "Днепре-1"?
– Предварительно сказали, что на позиции защитника. А тренер уже решит – правый или левый. Я готов закрыть любую из этих позиций на поле. В "Олимпике" я играл слева, и проблем с этим не было. Мне комфортно и там, и там.
– Как попрощались с "Вересом"?
– Я написал всем сообщения. Меня поблагодарили за работу и пожелали удачи в новом клубе.
– "Верес" – середняк чемпионата, "Днепр-1" – лидер. Что для вас означает этот переход?
– Я очень рад, что смогу попробовать свои силы на новом уровне, всегда мечтал сыграть в еврокубках и клубе, который ставит перед собой максимальные задачи. Мне приятно, что в меня поверил Александр Кучер. Постараюсь его не подвести. Это большой шанс проявить себя на высоком уровне.
– Верес в первом круге уступил "Днепру-1" со счетом 0:2. Чем вам запомнилась та игра?
– Для меня этот поединок запомнился с негативной стороны. Уже на второй минуте я получил травму и всю игру просидел в раздевалке, матч толком и не посмотрел.
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