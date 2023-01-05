Арсенал не будет участвовать в аукционе за Мудрика. У клуба есть свои финансовые лимиты

Британский журналист Бен Джейкобс высказал свою версию происходящего вокруг трансфера вингера " Шахтера " Михаила Мудрика в "Арсенал".

Как сообщает журналист, последнее предложение "Арсенала" было меньше 70 млн евро, однако оно может улучшено, хоть и не на большую сумму.

"Канониры" не планируют использовать все свои возможные финансовые ресурсы для подписания игрока, хотя и могут поднять цену до 70-75 млн евро. Если такая сумма не устроит "горняков", "Арсенал" не будет участвовать в "аукционе" и выйдет из переговоров.

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В отношении "Челси" – официальных переговоров с "синими" еще не было, однако журналист пишет о том, что "аристократы" также не будут платить за Мудрика 100 млн евро, в то время как "Шахтер" намерен использовать интерес "синих" как рычаг для повышения цены со стороны "Арсенала".

Также отмечается, что "Арсенал" не собирается играть в игру на повышение и будет вести свои переговоры в своем русле, не учитывая возможную игру "Челси".