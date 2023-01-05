  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Николини: У нас нет нужды в продаже Мудрика. Мы оцениваем его как условного Антони
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Николини: У нас нет нужды в продаже Мудрика. Мы оцениваем его как условного Антони

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Шахтер продолжает настаивать на своей цене

Николини: У нас нет нужды в продаже Мудрика. Мы оцениваем его как условного Антони

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Помощник директора по футболу "Шахтера" Карло Николини в интервью итальянским СМИ ответил на вопрос о возможной продаже вингера "горняков" Михаила Мудрика.

"Учитывая, что у нас нет нужды в этом трансфере, в свое время мы сказали, что оцениваем нашего сильнейшего игрока как условного Антони. Это наш параметр.

Проблема состоит в том, что итальянские клубы не пользуются возможностями, как, например, "Милан" с Энцо Фернандесом, который теперь стоит более 100 миллионов. Когда вы вовремя приходите за игроком, то должны спешить, потому что цена может измениться", – сказал Николини.

Напомним, что Антони перешел в "МЮ" из "Аякса" летом прошлого года за 100 млн евро.

Прямые переговоры по Мудрику ведет лондонский "Арсенал". Также игроком интересуется "Челси".

По теме
yellow-arrow
Голкипер Рудько может досрочно вернуться в Металлист из аренды в Лехе
yellow-arrow
Фомин: Самые тяжелые сборы в карьере были с Николаем Павловым
yellow-arrow
Форвард Динамо Каргбо перешел в клуб из Словении
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Николини Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Calcio Napoli 24

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.01.2023 в 21:49
Ну а чьо, просіть 200млн, може хто дасть?..)))
Ответить
0
0
филанкрот (donetsk)
05.01.2023 в 21:29
краще продати
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
05.01.2023 в 21:28
Если честно становится неприятно от действии Палкина, Срны. Ахметова по ситуации с Мудриком, они из за жажды к большим деньгам ломают жизнь парню.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.01.2023 в 21:47
есть другая сторона медали - приучить европейцев, что украинские футболисты даже из украинского чемпионата не должны продаваться дёшево, если на них есть спрос у ведущих клубов! да и за "правило фифы" касательно ухода легионеров из укр. клубов их тоже нужно крепить!
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
05.01.2023 в 21:50
А Арсенал тут причем? Им все равно, не купят Мудрика, найдут другого футболиста. Пострадает от этого только сам Мудрик. На самом деле продать украинского футболиста за 70 млн Евро это фантастическое достижение было бы, но из за глупости и жадности Шахтера, все сорвется в итоге.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.01.2023 в 22:08
мудрик - ключевой игрок современного шд! только с его помощью можно выиграть этот чемп и, возможно, играть в лч (а это деньги, которые все любят считать), поэтому чаши весов должны быть уравновешены
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде