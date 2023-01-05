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Николини: У нас нет нужды в продаже Мудрика. Мы оцениваем его как условного Антони
Шахтер продолжает настаивать на своей цене
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Помощник директора по футболу "
"Учитывая, что у нас нет нужды в этом трансфере, в свое время мы сказали, что оцениваем нашего сильнейшего игрока как условного Антони. Это наш параметр.
Проблема состоит в том, что итальянские клубы не пользуются возможностями, как, например, "Милан" с Энцо Фернандесом, который теперь стоит более 100 миллионов. Когда вы вовремя приходите за игроком, то должны спешить, потому что цена может измениться", – сказал Николини.
Напомним, что Антони перешел в "МЮ" из "Аякса" летом прошлого года за 100 млн евро.
Прямые переговоры по Мудрику ведет лондонский "Арсенал". Также игроком интересуется "Челси".
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