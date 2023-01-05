Николини: У нас нет нужды в продаже Мудрика. Мы оцениваем его как условного Антони

Помощник директора по футболу " Шахтера " Карло Николини в интервью итальянским СМИ ответил на вопрос о возможной продаже вингера "горняков" Михаила Мудрика.

"Учитывая, что у нас нет нужды в этом трансфере, в свое время мы сказали, что оцениваем нашего сильнейшего игрока как условного Антони. Это наш параметр.

Проблема состоит в том, что итальянские клубы не пользуются возможностями, как, например, "Милан" с Энцо Фернандесом, который теперь стоит более 100 миллионов. Когда вы вовремя приходите за игроком, то должны спешить, потому что цена может измениться", – сказал Николини.