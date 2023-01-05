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Голкипер Рудько может досрочно вернуться в Металлист из аренды в Лехе

Премьер-лига
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В Польше у украинца не очень зашло

Голкипер Рудько может досрочно вернуться в Металлист из аренды в Лехе

Фото: ФК Пафос

Новина українською

Украинский голкипер Артур Рудько может зимой досрочно вернуться в харьковский "Металлист".

Игрок принадлежит харьковскому клубу, однако сезон 2022/23 проводит в аренде в "Лехе" (Познань).

Отметим, что на счету украинца — шесть матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 11 голов.

В марте прошлого года Рудько подписал четырехлетний контракт с "Металлистом". До этого голкипер в течение трех сезонов выступал за кипрский "Пафос", в который перешел из киевского "Динамо".

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В статье: Артур Рудько Лех (Познань) Металлист (Харьков)
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Источник:
Sport Arena

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