Голкипер Рудько может досрочно вернуться в Металлист из аренды в Лехе

Украинский голкипер Артур Рудько может зимой досрочно вернуться в харьковский " Металлист ".

Игрок принадлежит харьковскому клубу, однако сезон 2022/23 проводит в аренде в "Лехе" (Познань).

Отметим, что на счету украинца — шесть матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 11 голов.

В марте прошлого года Рудько подписал четырехлетний контракт с "Металлистом". До этого голкипер в течение трех сезонов выступал за кипрский "Пафос", в который перешел из киевского "Динамо".