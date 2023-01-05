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Голкипер Рудько может досрочно вернуться в Металлист из аренды в Лехе
В Польше у украинца не очень зашло
Фото: ФК Пафос
Украинский голкипер Артур Рудько может зимой досрочно вернуться в харьковский "
Игрок принадлежит харьковскому клубу, однако сезон 2022/23 проводит в аренде в "Лехе" (Познань).
Отметим, что на счету украинца — шесть матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 11 голов.
В марте прошлого года Рудько подписал четырехлетний контракт с "Металлистом". До этого голкипер в течение трех сезонов выступал за кипрский "Пафос", в который перешел из киевского "Динамо".
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